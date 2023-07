Solán de Cabras, nuevo patrocinador de LaLiga hasta 2027

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca de agua mineral natural Solán de Cabras es la nueva patrocinadora de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y LaLiga Genuine hasta el final de la temporada 2026-27, en el que es un paso más en su estrategia de fomentar un estilo de vida saludable y favorecer los valores del deporte en la sociedad en general.

Solán de Cabras y LaLiga han hecho oficial este miércoles un

acuerdo de patrocinio como agua oficial de LaLiga. Además, ambas entidades lanzarán conjuntamente actividades para poner en valor la importancia de mantener un estilo de vida saludable en el que una hidratación óptima, con aporte de minerales, como la que ofrece Solán de Cabras, tiene un papel esencial.

El acuerdo, que se ha firmado en un acto celebrado en 'Legends, The Home of Football, presented by LaLiga', ha contado con la presencia del director comercial y de márketing de LaLiga, Jorge de la Vega; el director general de la Unidad de Aguas de Mahou San Miguel, Jesús Núñez, y Aritz Aduriz, embajador de LaLiga.

Aduriz ha aportado su experiencia personal para hablar de la importancia de mantener una buena hidratación cuando juegas a un alto nivel de exigencia. "Todos los detalles, incluso los que pueden pasar inadvertidos, tienen una gran importancia para que nuestro cuerpo funcione y dé el máximo rendimiento en el campo. La hidratación es fundamental tanto en ese proceso como en nuestro día a día", comentó el ex jugador del Athletic.

La hidratación es fundamental en el deporte para conciliar con un estilo de vida sano y equilibrado. Para ello, el agua mineral natural aporta minerales al cuerpo humano, especialmente calcio y magnesio. En el caso de Solán de Cabras, cuenta con una composición única y constante en el tiempo, con minerales como el calcio, potasio, magnesio o bicarbonato, que contribuyen a nuestro bienestar integral.

Un estilo de vida saludable que LaLiga tiene dentro de sus "valores", y que creen que Solán de Cabras posee, por lo que están "muy contentos". Un acuerdo que llega en "un momento clave" para LaLiga, ya que se encuentra en "el inicio de una nueva era", según ha declarado el director comercial y de márketing de LaLiga, Jorge de la Vega.

Mediante este acuerdo Solan de Cabras y LaLiga se vinculan hasta el 30 de junio de 2027. Así la empresa de agua mineral refuerza su compromiso con un estilo de vida saludable vinculado al deporte y con el fútbol español, uno de los mejores del mundo.