Solari: "Bale debe comerse el escenario cada vez que juegue"

Publicado 10/11/2018 13:32:30 CET

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, ha asegurado que la mejoría del galés Gareth Bale pasa por "comerse el escenario cada vez que juega", y ha afirmado que el equipo debe seguir mostrando "la seriedad, el compromiso, el orden y el hambre" de los anteriores partidos en el "duro" encuentro de este domingo ante el RC Celta en Balaídos (20.45 horas).

"Me ha gustado en todas partes. Tiene condiciones para jugar donde sea, empezó de lateral izquierdo. Lo que tiene que hacer Gareth es comerse el escenario cada vez que juega, como ante el Viktoria Plzen", declaró en la rueda de prensa previa al partido.

Además, el preparador argentino salió en defensa del central Sergio Ramos tras el codazo que le propinó a un rival en el duelo de Liga de Campeones ante el Viktoria Plzen (0-5). "Nuestro capitán es un hombre valiente y honesto. Todos los que jugamos al fútbol sabemos que es un deporte de contacto, que disputando un balón esas situaciones son parte del oficio", indicó.

"Nadie tiene la nariz más fracturada que Sergio Ramos, se la fracturó tres veces. No hay mala intención, siempre se juega limpio. Por supuesto que hay golpes, este es un deporte de contacto", añadió sobre el defensa de Camas.

Ante el "duro" choque ante los gallegos, el técnico madridista pidió mantener "la seriedad, el compromiso, el orden, el hambre y las ganas de hacer gol". "Tenemos que tratar de repetirlo siempre", afirmó. "Yo siento el compromiso y la seriedad que están poniendo en cada uno de los partidos", continuó.

En este sentido, advirtió del peligro de confiarse después de tres triunfos consecutivos. "Volver a la LaLiga fuera de casa es complicado, con un partido muy difícil contra un rival que hace las cosas bien. Debemos estar igual de serios que en partidos anteriores para traernos cosas de allí. Los veo con ganas de traernos los puntos. Lo jugamos todos, cada uno en su función está comprometido para que nos vaya bien", subrayó.

"Algo que no hace nunca el jugador es subestimar a ningún rival. Todos los partidos hay que jugarlos y hacer las cosas bien. Yo no le resto importancia al trabajo hecho en los tres partidos precedentes", añadió.

Sin embargo, Solari no quiso hablar sobre su futuro ni sobre si un triunfo ante los vigueses podría hacerle pasar de interino a entrenador confirmado hasta final de temporada. "Cada partido es definitivo, por muchas cosas, porque si pierdes puntos no se pueden recuperar. Está bien que todos se impliquen en el próximo partido. Nuestra función es pensar en encarar con la máxima concentracion el próximo partido", expuso.

"KEYLOR ES UN SEÑOR, FUERTE, UN HOMBRE DE FE"

Por otra parte, explicó que Isco, que no salió de inicio en los dos últimos encuentros del equipo, continúa recuperando su forma para estar "al cien por cien". "Sabemos de la calidad de Isco y lo especial que es en su posición. Está entrenándose para ponerse a tope. Salió de una operación delicada y está entrenando con los demás para ponerse al cien por cien", aclaró.

Tampoco rechazó hablar del portero Keylor Navas, al que Lopetegui reservaba la Liga de Campeones y que Solari decidió sentar en favor de Thibaut Courtois ante el conjunto checo. "Si he hablado o no corresponde a nuestra intimidad. Keylor es un señor, fuerte, un hombre de fe, se ha comportado perfectamente. Es muy querido en el vestuario. Ellos saben muy bien cuál es si trabajo", apuntó.

Sobre Álvaro Odriozola y Sergio Reguilón, se mostró contento con su labor. "No sé por qué antes no tenían minutos. Hay lesiones, sanciones, niveles de rendimiento... En los minutos que han tenido, Odriozola y Reguilón lo han hecho bien y no se ha notado su juventud. Han jugado con la misma actitud y no han notado el peso de la camiseta. Cuanta más competencia, mejor para todos", señaló.

"Los vestuarios están llenos de futbolistas que viven por la ilusión de jugar. Ese contacto con lo lúdico nunca cambia. Quieren divertirse y ganar. El nivel competitivo de este grupo no lo voy a descubrir yo ahora", prosiguió. "Yo tengo claro que el fútbol pertenece a los futbolistas y así va a ser siempre", dijo sobre dar libertad o no a sus jugadores.