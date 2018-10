Solari: "Mi idea es ir a Melilla y jugar con dos cojones"

Publicado 30/10/2018 14:27:53 CET

El argentino reconoce que trabajar "en cualquier lado en el Real Madrid es hermoso" y recuerda que todos están "de paso" en el fútbol

El argentino Santiago Solari recalcó este martes que no se obsesiona en seguir hasta final de temporada como técnico del Real Madrid porque tiene claro todas las personas que pertenecen al mundo del fútbol están "de paso" y reconoció que es "hermoso trabajar en cualquier lado" del club madridista, subrayando que su única idea ahora es la "de ir a Melilla y jugar con dos cojones".

El exjugador madridista, técnico del filial y sustituto provisional de Julen Lopetegui tras la destitución del guipuzcoano este lunes, entrenó por primera vez a la primera plantilla y posteriormente compareció ante los medios, donde apuntó que afronta este reto "con una gran ilusión y una gran satisfacción", pero sin centrarse en más allá del partido de la Copa del Rey ante la UD Melilla.

"Trabajar en el Real Madrid es una gran oportunidad y es un trabajo hermoso, en cualquier lado, no lo digo solo para el primer equipo. He jugado, he sudado esta camiseta hasta la última gota como muchos otros, y el Real Madrid nos supera en grandeza, pero también nos incluye en ella. Es una maravilla trabajar para este club", se sinceró un sonriente Solari.

Sin embargo, y ante la falta clara de un candidato para asumir el puesto hasta final de temporada, el excentrocampista no mostró ningún signo de mostrarse como uno de ellos. "Todos estamos de paso en esta vida y, sobre todo, en esta profesión, donde va todo bastante más rápido", aclaró.

Para el de Rosario, "lo importante es el día a día" y "la ilusión" que le pongan. "Pero también es así para el futbolista, con otros ritmos. Es importante lo que haces en cada entrenamiento y en cada partido, y dentro de este, en cada jugada y en cada minuto", comentó.

Solari calificó de "demasiadas hipótesis" las informaciones que señalan que el vestuario no era muy afín a que cogiese el equipo. "Estuve con el equipo y no miran con recelo a nadie", aseveró. "Están dolidos y con ganas de ganar, así les sentí. Este es un equipo de campeones, de guerreros, que han luchado mucho por el club y le han dado mucho. Este es un momento más delicado, pero es en los que sale y se ve el carácter", apuntó.

"La idea es ir a Melilla y jugar con dos cojones, es la idea que tenemos. Mi primer objetivo es ganar el miércoles", remarcó contundente preguntado sobre si modificará algo del plan de su antecesor. "Iremos día a día, poco a poco, y ya veremos, son cosas que son para dentro, que pertenecen a la intimidad", añadió sobre qué aspecto, el táctico o el anímico, tocará primero en esta crisis.

El entrenador madridista insistió que el vestuario está "dolido", pero también "con muchas ganas de arrancar y revertir una situación que no es la más fácil", y tampoco quiso compararse con el caso de Zinédine Zidane cuando el francés salió del filial para relevar al destituido Rafa Benítez. "Dejémosle en paz, es una de las figuras más grandes que hemos tenido en el Real Madrid y no le podemos adjetivar. Hay que dejarle tranquilo en su grandeza y no dedicarnos a comparar a nadie con él porque es incomparable", advirtió.

"VINÍCIUS TIENE MUCHO POR APRENDER, PERO TAMBIÉN POR DAR"

El argentino también recurrió "al ámbito de lo privado" si habló con Julen Lopetegui y quien fue la persona que le comunicó que cogía al equipo, y tampoco quiso polemizar con el comunicado del club y si los resultados obtenidos por el de Asteasu no se correspondían con la calidad de la plantilla. "No me compete valorar eso", zanjó.

"Tenemos que salir a jugar un partido igual de importante que el resto porque esta institución se propone siempre competir en todas las competiciones, nada más, tan sencillo y tan difícil como eso. Los jugadores están con mucha ilusión, con muchas ganas, con entrega y con ganas de hacer las cosas bien. Así es como les vi y así están, todos con ganas e ilusión por jugar este partido", detalló el rosarino.

Finalmente, su primera rueda de prensa se centró también en la figura del brasileño Vinícius Junior, jugador que ha tenido a sus órdenes en el Real Madrid Castilla, donde ha sido titular e importante, y al que considera "uno más de la plantilla, igual que el resto".

"Es un chico muy joven y muy talentoso, tiene mucho por aprender, pero también mucho por dar ahora y en el futuro", agregó. "No hay jugadores de esta primera plantilla que no tengan nivel para estar en ella", sentenció.