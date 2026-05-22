Estas son las cuentas para clasificarse a Europa. - EUROPA PRESS

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

RC Celta, Getafe, Rayo Vallecano y Valencia se juegan en la última jornada de LaLiga EA Sports el disputar competición europea la próxima temporada y estas son las opciones que tienen cada uno de los equipos para clasificarse para la Liga Europa y la Conference League.

1. RC Celta (51 puntos).

El equipo vigués es el único de los cuatro equipos que tiene garantizada su participación el próximo curso en competición europea. Así, se clasificará para la Liga Europa si puntúa ante el Sevilla o si no gana y el Getafe tampoco lo hace. El resto de combinaciones le mandarían a la Conference League.

2. Getafe CF (48)

Los azulones son, junto al Celta, el único equipo que pueden acceder a la Liga Europa. Para ello, necesitan ganar a Osasuna y que el Celta pierda ante el Sevilla. Por otro lado, irán a Conference League si gana y el Celta no pierde, o si no empata a 48 puntos con Rayo Vallecano o Valencia.

3. Rayo Vallecano (47)

Los vallecanos pueden asegurar su presencia en Europa sin necesidad de ganar la Conference League, que les permitiría jugar la Liga Europa el año que viene. Para ello, necesitan ganar al Deportivo Alavés y que el Getafe no lo haga, o empatar, que pierda el Getafe y que Valencia y Athletic Club no ganen.

4. Valencia CF (46).

El conjunto 'che' es el que más complicada tiene su vuelta a Europa porque sólo le vale ganar y que Rayo Vallecano y Getafe no lo hagan.