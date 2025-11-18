Archivo - Son Moix y Adeje albergarán las Supercopas de España masculina y femenina de fútbol sala. - Europa Press/Contacto/Jose Luis Contreras

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este martes que el Palau Municipal d'Esports Son Moix (Mallorca) será la sede de la Supercopa de España masculina de fútbol sala, programada para el 3 y 4 de enero de 2026, y que el Pabellón de Las Torres en el municipio tinerfeño de Adeje albergará la Supercopa femenina los días 31 de enero y 1 de febrero.

Así, la XXXVI edición del torneo masculino se realizará en un pabellón que recientemente ha acogido la final de la Copa Intercontinental. Jimbee Cartagena Costa Cálida, como campeón de Liga; Servigroup Peñíscola, como campeón de la Copa de España; Movistar Inter, como campeón de la Copa del Rey, e Illes Balears Palma Futsal, como mejor clasificado en la temporada regular, serán sus cuatro equipos participantes.

El recinto mallorquín recogerá el testigo del Palacio de los Deportes de Cartagena, sede del pasado curso. "Cabe destacar que Jimbee Cartagena Costa Cálida, campeón de la competición en sus dos últimas ediciones, buscará su tercer título consecutivo", indicó la RFEF en su página web.

Futsi Atlético Navalcarnero, campeón de la Primera FS Iberdrola; STV Roldán, como finalista y subcampeón de liga; CD Burela, como campeón de la Copa de la Reina, y Melilla CD Torreblanca, como finalista de la Copa de la Reina, serán los cuatro conjunto que disputarán el título de mujeres.

"Al igual que en las últimas tres temporadas, la Supercopa de España femenina se disputará en formato de Final Four en sede única. De esta forma, los cuatro equipos clasificados lucharán por alzarse con el primer título del curso en juego. Futsi Atlético Navalcarnero, actual campeón de la Supercopa, lidera el palmarés de la competición con ocho entorchados, seguido de cerca por el CD Burela, con seis", resumió la RFEF finalmente.