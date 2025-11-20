Sonia Bermúdez: "Me habría gustado que en mis inicios alguien me hubiese dicho que iba a merecer la pena"

LAS ROZAS (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, recordó este jueves que hay que tener "pasión" para poder labrarse un futuro en el fútbol femenino y así poder "pasar momentos difíciles", aunque confesó que le habría gustado que alguien le dijera en sus inicios que "iba a merecer la pena".

Bermúdez, la futbolista Vero Boquete, la árbitra Marta Huerta de Aza y el exfutbolista argentino Juan Pablo Sorín fueron los protagonistas de la última mesa de este jueves de la primera jornada del Congreso ELEVA, organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y con el fútbol femenino como epicentro, que versó sobre el poder de los referentes.

"Tuve la suerte de que mi madre quería ser futbolista. Va un poco sobre la familia y cómo te pueden ayudar, y debes tener pasión porque si no la tienes, da igual lo que quieras hacer porque lo tienes que transmitir y debes pasar momentos difíciles", relató Bermúdez sobre sus inicios en el fútbol femenino.

La seleccionadora reconoció que "a veces dudas" de si es el camino correcto y que "tienes que tirar muros". "Vamos a intentar pelear por lo que viene, queda mucho por pelear. Ahora puedes vivir bien como futbolista profesional, pero antes tenías un trabajo en el que te pagaban más, por eso hay que darle tanto valor a las de antes porque lo que hay ahora ha costado muchísimo. Lo que tienen ahora las futbolistas es increíble y eso hace que te motive más", subrayó.

La madrileña bromeó diciendo que es necesario también "ser un poco masoca" para continuar haciéndose un hueco en un momento en el que no era tan sencillo. "Me habría gustado que alguien me dijese que va a merecer la pena", confesó, recomendando a aquellas que quieran intentarlo que sigan "insistiendo aunque te digan que no". "Vas a recibir muchos no hasta conseguir el sí", remarcó.

Ahora, no esconde que ve "diferente" el fútbol a cómo lo sentía como jugadora. "Entonces lo cuestionaba todo, ahora entiendes más al futbolista. No es imponer sino convencer con el argumento y la jugadora cada vez quiere más y eso te hace mejor como entrenadora. La diferencia que noto es que como entrenadora el foco eres tú, hay que vivir al máximo las dos facetas", subrayó la exfutbolista, que tiene claro que "el fútbol va de disfrutar" y que ese debe ser el mensaje en formación.

BOQUETE: "DEBES ELEGIR QUÉ BATALLAS PELEAR FUERA DEL CAMPO"

Por su parte, Vero Boquete, con la que compartió vestuario, apuntó que "la clave del futuro para el fútbol femenino son los referentes que se pueden ver diariamente". "Nosotras crecimos sin saber que ser futbolista profesional era una opción y sin admirar a futbolistas mujeres porque no había. Todo ha cambiado y muchas más mujeres juegan porque ven que hay una posibilidad. Lo que viene ahora es mucho mejor", admitió.

La gallega dudó al inicio sobre "si había posibilidad" de dedicarse al fútbol, pero que cualquier atisbo de paso atrás terminó cuando vio que era "posible". "Las trompadas te las llevas. Hay momentos superbonitos, malos, fracasos, y ahí está el éxito, en ser capaz de seguir. Lo que nos mueve es la pasión y las ganas de disfrutar de este deporte", remarcó al jugadora del Como 1907.

Boquete ha vivido innumerables experiencias en diferentes países, lo que le ha impedido tener "una estabilidad personal". "Y eso debes gestionarlo al mismo tiempo que competir al máximo nivel. Me habría gustado escuchar alguna vez que estuviese tranquila, que lo iba a hacer", subrayó.

"Fuera del campo hay batallas a las que a veces tienes que ir y que da igual si pierdes o ganas. Ha habido muchas mujeres que han tenido que pelear mucho y te vas desgastando y por eso debes elegir qué batallas sí y cuáles no. Cada vez ganamos más batallas y cada vez hay menos, cuando no haya será la calma absoluta y el equilibrio perfecto", sentenció.

HUERTA DE AZA: "NO ES UN CAMINO DE ROSAS"

Junto a Bermúdez y Boquete también aportó su visión la colegiada internacional Marta Huerta de Aza, que tampoco ocultó que "los inicios no son fáciles", pero que una vez que una decide ser árbitro encuentra "una familia". "Cuando tomé la decisión con 15, 16 años tuve un apoyo importante para ir dando pequeños pasos. Primero van llegando esos referentes de tu propio colegio arbitral, casi siempre masculinos, y luego los femeninos como Yolanda Parga o Marisa Villa, que iban a grandes campeonatos a nivel mundial", relató.

"Esto nos gusta y hacemos muchos sacrificios, no es un camino de rosas. Yo tengo una niña de 4 años y te preguntas a veces si merece la pena, pero cuando saltas al campo se te quitan todos los males y además yo tengo apoyo en casa. Todos tenemos momentos de bajón", prosiguió la palentina, que aconsejó a las que lleguen al arbitraje no olvidarse "de la vida persona porque sino la frustración va a llegar muy rápido" y que remarcó que la psicología es "fundamental en el deporte y sobre todo en el arbitraje".

Finalmente, el exfutbolista argentino Juan Pablo Sorín también dio su opinión sobre un fútbol femenino del que decidió "ser aliado" cuando entendió que era una modalidad que estaban "muy sola en Latinoamérica". "En el fútbol femenino somos bastante obsesivos y vamos hasta el final, hay algo de solidaridad y unión que otros deportes y el fútbol masculino deben aprender", sentenció.