Sonia Bermúdez: "Me ha llamado la atención la felicidad que tiene el grupo"

LAS ROZAS (MADRID), 21 (EUROPA PRESS)

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, confesó este viernes que le había "llamado la atención" en su anterior y primera concentración "la felicidad" y "las ganas de seguir aprendiendo y mejorando" de las internacionales, y aprovechó la ocasión para pedir el apoyo de la afición de cara a la final de la Liga de Naciones ante Alemania, "un rival potente que nunca baja los brazos".

"Me ha llamado la atención la felicidad que tiene el grupo, nos ha gustado verlo y luego lo han transmitido en el juego. Me ha sorprendido también las ganas que tienen de seguir aprendiendo y mejorando cada día", expresó Sonia Bermúdez en rueda de prensa tras dar la lista para la final de la Liga de Naciones.

La entrenadora madrileña animó "a toda la gente a que venga al Metropolitano y al entrenamiento a puerta abierta del lunes" para apoyar a la campeona del mundo. "Nos han dicho que el viernes va a estar lleno el estadio y si los alemanes son capaces de llenarlo, nosotros también", advirtió.

Bermúdez dejó claro que su rival en la final "es un grandísimo equipo" por el que tiene el "máximo respeto". "La final no va a ser fácil, todos estamos concienciados de que tenemos un partido por delante muy duro. Es un rival potente, parece que no está dentro del partido, pero nunca baja los brazos", subrayó.

"He vivido con Alemania partidos muy duros y lo que realmente me sorprendía era que te iban ganando 3-0 y parecía que iban 0-0. Tienen una mentalidad de admirar, pero estamos en un momento en el que el nivel mental de España hace que seamos capaces de ganar a cualquier equipo, también a nivel de juego. Vamos a preparar el primer partido con responsabilidad y esfuerzo para ganar allí y luego en la vuelta. M encantaría ganar allí, ojalá que por mucha diferencia, pero se va a decidir por pequeños detalles", añadió.

A nivel individual, habló de varias jugadoras como la rojiblanca Fiamma Benítez, a la que conocen "muy bien de las categorías inferiores". "Tiene un gran potencial, es joven y a nivel defensivo ha mejorado muchísimo porque en esa posición exigimos mucho trabajo. Sabe el rol que tiene y siempre viene a aportar", declaró.

"A Amaiur Sarriegi la tenemos en seguimiento, sabemos su potencial. Acaba de llegar a un club nuevo, está teniendo buenos minutos y ahora está jugando más", puntualizó de otra jugadora del Atlético, en este caso ausente de la convocatoria.

De Laia Aleixandri remarcó que es una futbolista que "se adapta muy bien tanto de central como de mediocentro". "Siempre está muy predispuesta al trabajo y no escatima esfuerzos, nos ayuda mucho a nivel defensivo. Tiene mucho recorrido y será top mundial", apuntó de la futbolista del FC Barcelona.

También se refirió a Eva Navarro, que está "en un buen momento" y cuya virtud es que "puede jugar en diferentes posiciones". "Aporta tanto de inicio como entrando de banquillo, es encaradora y pone buenos centros", detalló. De su compañera en el Real Madrid Athenea del Castillo, que esta vez entra de forma directa en la convocatoria, recortó que "viene a aportar con su alegría". "Aunque no juegue muchos minutos siempre da todo lo que tiene", admitió.

Finalmente, Sonia Bermúdez recalcó que tiene "mucho mérito" que tanto la selección femenina como la masculina sean las número uno del ranking FIFA. "Tenemos a las mejores jugadoras del mundo. Este es un momento bonito y hay que disfrutarlo. A veces sólo estamos pensando en lo siguiente y lo que pasa en el día a día hay que disfrutarlo", aclaró.