Sonia Bermúdez ofrecerá el viernes 3 de abril la lista para los partidos ante Inglaterra y Ucrania

La seleccionadora nacional absoluta femenina, Sonia Bermúdez, durante un entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La seleccionador nacional absoluta femenina, Sonia Bermúdez, ofrecerá el próximo viernes 3 de abril la lista de convocadas para los encuentros ante Inglaterra y Ucrania, correspondientes a la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2027, que se disputará en Brasil.

Tras los triunfos ante Islandia en Castellón (3-0) y ante Ucrania en Turquía (1-3), según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Sonia Bermúdez desvelará el próximo viernes 3 de abril las internacionales que disputarán la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Los nombres de las seleccionadas se anunciarán, como es habitual, a través de los canales oficiales de la RFEF a las 11.30 horas y el martes 7, a las 12.30, la seleccionadora comparecerá ante los medios de comunicación en el Salón Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La selección española se desplazará a Inglaterra el próximo 12 de abril para medirse a las 'Lionesses' el día 14 en Wembley (20.00 horas), mientras que el día 18 (16.00) recibirán a Ucrania en el Nuevo Arcángel de Córdoba.