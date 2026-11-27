Alexander Sorloth, Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth se lesionó contra el Viking FK en Liga de Campeones, según confirmó el club rojiblanco este jueves, y tiene complicado volver a jugar en el mes de competición que le queda al 2026.

"Sorloth sufre una lesión muscular en la pierna derecha que se produjo en el encuentro que este miércoles nos enfrentó al Viking FK. El noruego tuvo que ser sustituido en el minuto 71 por una sobrecarga y un fuerte golpe con el poste", dice el parte médico.

El noruego se sometió a pruebas este jueves que confirmaron una nueva lesión. Sorloth se perdió el inicio de la temporada por otro problema muscular, del que justo se había recuperado en las últimas semanas, marcando el miércoles su primer gol de la temporada contra el equipo noruego.

"El '9' rojiblanco realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", añade el Atleti, sin hablar de tiempo de baja aunque apunta a mínimo un mes, últimas semanas de 2026 en las que su equipo jugará contra Elche, FC Barcelona, Real Betis, PSV, Valencia y RC Celta.