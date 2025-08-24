Archivo - El Sporting de Gijón vence en Ceuta y aguanta el ritmo del liderato en LaLiga Hypermotion. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

Triunfos visitantes de Huesca y Andorra, respectivamente, contra Mirandés y Zaragoza

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Sporting de Gijón ha ganado por 0-1 en su visita a la AD Ceuta durante una jornada 2 de LaLiga Hypermotion que este sábado ha visto otras dos victorias fuera de casa, en concreto de la SD Huesca por 0-1 frente al CD Mirandés y del FC Andorra por 1-3 contra el Real Zaragoza.

Se abrió esta tanda sabatina de Segunda División en el Estadio de Anduva, donde un gol de Sergi Enrich en el minuto 25, con un derechazo potente desde el corazón del área y tras asistencia de Iker Kortajarena, fue a la postre el único del partido. Cuatro puntos luce ahora el equipo oscense en la clasificación, quedándose el Mirandés todavía sin puntuar.

Mientras, en el Estadio Alfonso Murube, idéntico resultado a favor de un Sporting que se adelantó en el 4' cuando César Gelabert aprovechó un centro raso de Juan Otero desde la banda derecha para rematar igualmente a ras de césped de forma cruzada y sellar el definitivo 0-1. Esto situó colíder al conjunto gijonés con seis puntos y dejó al Ceuta aún a cero.

Por último, en el Ibercaja Estadio, Lauti de León marcó el 0-1 en el 9' con un zurdazo ajustado después de dos regates de su compañero Marc Domènech, Dani Villahermosa hizo el 0-2 en el 68' con un derechaz raso a pase de Min-su Kim y Gael Alonso consiguió el tercer gol visitante en el 73' de cabeza en un córner. De poco sirvió luego el 1-3 de Samed Bazdar.

Esta derrota, silbada por parte de su afición, dejó a los maños con cero puntos provisionalmente en la zona de descenso; por su parte, los andorranos lograron su primer triunfo de la temporada liguera 2025/26 y con cuatro puntos en su casillero ocupan lugares cabeceros.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 2 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Eibar - Granada 3-0.

Castellón - Valladolid 0-1.

Leganés - Cádiz 1-1.

-Sábado.

Mirandés - Huesca 0-1.

Ceuta - Sporting de Gijón 0-1.

Zaragoza - Andorra 1-3.

-Domingo 24.

Deportivo de La Coruña - Burgos 17.00 horas.

Cultural Leonesa - Almería 19.30.

Málaga - Real Sociedad B 21.30.

-Lunes 25.

Albacete - Racing de Santander 19.30.

Córdoba - Las Palmas 21.30.