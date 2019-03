Suárez: "Lo piso yo a él sin querer y eso me desestabiliza, luego el árbitro puede pitar o no"

Actualizado 13/03/2019 23:25:31 CET

El futbolista uruguayo Luis Suárez, delantero del FC Barcelona, admitió este miércoles que fue él quien pisó "sin querer" a Jason Denayer en el penalti que acarreó el 1-0 contra el Olympique de Lyon, jugada clave para templar nervios y encauzar una victoria (5-1) que puso a los culés en cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Lo piso yo a él sin querer y eso me desestabiliza un poco. Luego ahí está el árbitro, que lo puede pitar o no", reconoció Suárez ante los micrófonos de Movistar Plus, tras mostrarse "feliz por avanzar a cuartos" de una competición ya sin 'gallitos' como el Real Madrid o Bayern de Múnich.

Además, elogió el ímpetu del Olympique en la segundamitad. "Con la dificultad que iba a tener el partido, ya lo sabíamos. Después de un grandísimo primer tiempo, ellos iban a salir en el segundo a por un poco más. En un córner se ponen 2-1 y tienen cinco minutos que se crecen un poco. La eficacia fue sentenciar con el 3-1, jugar con tranquilidad", analizó.

El atacante charrúa se lamentó por no haber marcado. "A veces, en los partidos --la pelota-- no quiere entrar. Hoy tuvimos muchas ocasiones de gol y entraron la mayoría", dijo. "El delantero convive con el gol, pero me hace más ilusión avanzar y que el equipo haya hecho un gran partido a nivel general y siga agarrando confianza", matizó.

Por último, exhibió cautela por la eliminación de otros equipos que partían como candidatos al título. "La 'Champions' es, como siempre digo, dos partidos a 90 minutos; y es para el que esté más atento en esos dos y no cometa errores. Después, de lo que está pasando tenemos que ser conscientes", concluyó.