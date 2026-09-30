La Sub-21 busca golear en San Marino

El seleccionador David Gordo durante el entrenamiento previo al San Marino - España. - RFEF

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-21 se enfrenta este jueves a San Marino a domicilio (20.15 horas), en la jornada 9 de la fase de clasificación para el Europeo de Serbia y Albania del próximo verano, un partido en el que los de David Gordo necesitan ganar el rival más débil del Grupo A para recuperar el liderato, ahora en manos de Finlandia.

La derrota frente a Finlandia del pasado viernes dejó sin margen de error a la 'Rojita' en las últimas dos jornadas de la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 del próximo verano. Por ello, los de David Gordo visitan San Marino como segundos de grupo y un punto por detrás de Finlandia, aunque con un partido menos. Así, ganar un partido que debería ser un trámite se ha convertido en una obligación.

En el encuentro de ida, disputado el pasado mes de noviembre en el Anxo Carro de Lugo, España goleó por 7-0 a San Marino. Además, el combinado sanmarinense es el único equipo junto a Gibraltar, Malta y Armenia que no ha conseguido puntuar hasta el momento en la fase de clasificación. Dato al que se suma que son los más goleados, con 42 tantos en contra y una media de 5,3 goles por partido.

Por ello, todo apunta a goleada de España, que sacará un once con la mira puesta en el duelo del próximo martes ante Rumanía en Ibiza. Y es que los goles podrían ser muy importantes de cara a la clasificación en caso de empate a puntos este España y Finlandia. Actualmente, los fineses cuentan con un +27 y 30 goles a favor, por el +23 y 27 tantos a favor de España.

"Tenemos que conseguir, lo primero ganar, pero luego también sumar muchos goles o la mayor cantidad de goles que podamos por el tema de la clasificación. Vamos a plantear primero el partido para ganarlo y si las cosas van bien y como nosotros queremos, intentar conseguir el mayor número de goles posible", apuntó el seleccionador nacional David Gordo a medios de la RFEF en la previa al duelo.

Además, Gordo destacó las ganas del equipo de jugar en San Marino: "Saben la importancia de los dos partidos que tenemos por delante. Es un partido con tres puntos que tenemos que sumar sí o sí y les veo con muchas ganas de resarcirse de la derrota de Finlandia. Estoy seguro de que van a intentar dar la mejor versión para hacer un gran partido y sumar tres puntos vitales", concluyó.

Será la sexta vez que la Sub-21 se enfrente a San Marino en un partido oficial, con un balance impoluto de cinco victorias hasta el momento. Además, en todas ellas consiguió golear, siendo el 0-3 en la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 2017 el resultado más corto.