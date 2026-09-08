Santiago Mouriño celebra el 1-1 en el Borussia Dortmund-Villarreal CF de la Champions 26-27 - Bernd Thissen/dpa

El 'Submarino' no sale a flote en Dortmund

El Villarreal da la cara, pero acaba cayendo 3-2 ante el Borussia en su estreno en la Champions y sigue sin ganar esta temporada

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF no pudo sumar nada positivo en su estreno en la fase de liga de la Liga de Campeones 2026-2027 al caer este martes en su complicada visita al Borussia Dortmund alemán, frente al que cayó por un ajustado 3-2 después de no poder contener a su rival en los últimos minutos.

El 'Submarino Amarillo' sigue sin ganar con el nuevo proyecto que comanda Íñigo Pérez. En un escenario siempre complicado como el Signal Iduna Park y su atemorizante 'muro amarillo', compitió a buen nivel y logró tener opciones hasta el tramo final de encuentro donde los cambios locales y el goleador Serhou Guirassy fueron decisivos para que siga sin ganar en la máxima competición continental desde su participación en este nuevo formato de liguilla.

El joven técnico navarro, que vivía su primer partido de Champions, modificó un tanto su once respecto al del pasado sábado con la entrada de Tani Oluwaseyi en ataque y manteniendo al joven Nathan Saliba en el once, aunque la principal novedad fue la titularidad en la portería del veterano Peter Gulacsi, que dio algo más de seguridad con buenas intervenciones.

El duelo tuvo mucho ritmo de inicio, con los dos equipos presionando arriba en busca de incomodar y con el campeón de Europa de 1997 dejando muchos espacios a su espalda, aunque eso no se tradujo en demasiadas ocasiones en los compases iniciales con un cabezazo de Pau Navarro a la salida de un córner y un balón al que no llegó por muy poco Guirassy como las más destacadas.

Poco a poco, los de Niko Kovac fueron llevando el partido a su terreno, aunque la defensa visitante estuvo firme. El equipo castellonense también amenazó, sobre todo con un cabezazo de George Mikautadze, que no remató cómodo tras un fallo de su marcador, y un posterior disparo alto de Pape Gueye dentro del área. El Dortmund achuchó en los minutos finales y encerró a su rival, pero este tuvo la mejor oportunidad con un potente disparo de Tajon Buchanan que estuvo cerca de sorprender a Gregor Kobel.

EL VILLARREAL SE HUNDE AL FINAL

Tras el descanso, el equipo alemán salió fuerte y tras un aviso de Nwaneri que golpeó en el palo, se adelantó en el marcador en un desafortunado autogol de Renato Veiga. Ese 0-1 hizo daño y trajo sufrimiento para los de Íñigo Pérez que pese a ese mal momento pudo incluso empatar con una buena ocasión del joven Oluwaseyi.

Íñigo Pérez decidió mover el banquillo y metió a Alberto Moleiro y Nicolás Pepé para mejorar el entramado ofensivo. El Villarreal mejoró con ocasiones del marfileño y Santi Comesaña, y encontró su premio a balón parado con un cabezazo en el primer palo de Santiago Mouriño que supuso el 1-1. Y casi a renglón seguido, el 'Submarino Amarillo' desperdició el 1-2 con una ocasión muy clara de Buchanan en una contra que evitó Kobel.

Kovac también movió ficha desde el banquillo y le terminó saliendo bien, sobre todo con la entrada de Fabio Silva. El ex de la UD Las Palmas aceleró todo en el ataque de un Borussia que se creció y rozó el gol con un cabezazo de Guirassy y una gran mano de Gulacsi al mediapunta portugués. Este realizó poco después un gran desmarque para recibir un pase de Jobe Bellingham y asistió de forma letal para que Guirassy la empujase a la red.

Quedaba tiempo para buscar el empate, pero Mouriño arriesgó en su marcaje en un saque de esquina con el goleador guineano y su equipo fue castigado con un penalti que el africano no perdonó para poner las cosas muy complicadas. Pese a ello, el autogol de Guirassy en el añadido dio esperanzas e incluso el Villarreal CF tuvo en las botas de Renato Veiga el empate 'in extremis'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BORUSSIA DORTMUND, 3 - VILLARREAL CF, 2 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Gadou, Anton, Svensson; Ryerson, Veerman, Nmecha (Fabio Silva, min.75), Beier (Prates, min.82); Karetsas (Nwaneri, min.27, Chukwuemeka, min.82), Sabitzer (Bellingham, min.75); y Guirassy.

VILLARREAL CF: Gulacsi; Mouriño, Navarro (Moreno, min.83), Veiga, Cardona (Freeman, min.46); Comesaña, Gueye; Buchanan (Diatta, min.75), Saliba (Moleiro, min.59), Oluwaseyi (Pepé, min.59); y Mikautadze.

--GOLES.

1-0, minuto 53. Renato Veiga en propia puerta.

1-1, minuto 67. Mouriño.

2-1, minuto 80. Guirassy.

3-1, minuto 85. Guirassy de penalti.

3-2, minuto 92. Guirassy en propia puerta.

--ÁRBITRO: Simone Sozza (ITA). Amonestó a Anton (min.38), por el Borussia Dortmund, y a Navarro (min.38), Cardona (min.42) y Mouriño (min.83), por el Villarreal CF.

--ESTADIO: Signal Iduna Park.