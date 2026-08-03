Suleiman Camara abandona el Racing y firma por el Slovan Bratislava

Archivo - El futbolista gambiano Suleiman Camara disputando con el Racing Club los octavos de final de la Copa del Rey frente al FC Barcelona. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista gambiano Suleiman Camara dejó de ser este lunes jugador del Real Racing Club y fichó por el Slovan Bratislava eslovaco, después de ascender con el conjunto cántabro a LaLiga EA Sports la temporada pasada 2025-26, según comunicó la entidad 'racinguista'.

El extremo derecho, que llegó al Racing en 2024 procedente de la UD Ibiza, se despidió del club cántabro este lunes tras disputar un total de 60 partidos oficiales entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey, en los que anotó cinco goles y repartió dos asistencias.

"El club verdiblanco da las gracias a Suleiman por su compromiso y esfuerzo en el día a día, tanto dentro como fuera del campo, a la par que le desea éxito en todos los retos que afrontará a partir de ahora a nivel personal y profesional", expresó el comunicado de la entidad, con la que el jugador se proclamó campeón de Segunda División y logró el ascenso a LaLiga EA Sports el curso pasado.

Ahora, Camara ficha por el Slovan Bratislava, con el que podría vivir su primera experiencia en competición europea, ya que el club eslovaco se encuentra disputando la tercera ronda de clasificación previa a la Liga de Campeones 2026-27.