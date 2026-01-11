Supercopa de España | Directo, la final: FC Barcelona-Real Madrid

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo en el Estadio King Abdullah de Yeda (Arabia Saudí), desde las 20.00 horas en España, la final de la Supercopa de España, un título que ambos se juegan entre sí por cuarta vez consecutiva y con el foco puesto en la condición física de Kylian Mbappé.

Tras golear (5-0) al Athletic Club en la primera de las semifinales, y por el estado de forma actual de ambos equipos, ya que el Real Madrid sufrió en la segunda 'semi' para tumbar (1-2) a un Atlético de Madrid que por momentos fue mejor, quizás se vea favorito al equipo culé.