Supercopa de España | Directo, la final: FC Barcelona-Real Madrid

domingo, 11 enero 2026 19:55
MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo en el Estadio King Abdullah de Yeda (Arabia Saudí), desde las 20.00 horas en España, la final de la Supercopa de España, un título que ambos se juegan entre sí por cuarta vez consecutiva y con el foco puesto en la condición física de Kylian Mbappé.

Tras golear (5-0) al Athletic Club en la primera de las semifinales, y por el estado de forma actual de ambos equipos, ya que el Real Madrid sufrió en la segunda 'semi' para tumbar (1-2) a un Atlético de Madrid que por momentos fue mejor, quizás se vea favorito al equipo culé.

Objetivos azulgranas

Los culés tienen la oportunidad de revalidar el título por segundo año consecutivo, un hito que ningún equipo logra desde hace 15 años. Además, en caso de victoria, el Barça acabaría con ocho años en los que el campeón de Liga no ha podido ganar la siguiente Supercopa de España.

Mbappé, suplente

El Barça empezará con Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, De Jong; Lamine, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.

Por su parte, el Real Madrid comenzará con Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinícius.

Precedentes inmediatos

De las tres últimas finales, todas ellas disputadas con este formato en Arabia Saudí, el Barça se ha llevado dos, incluyendo la del año pasado, por una del Real Madrid. Y la de 2025 se saldó con una 'manita' (5-2) en una exhibición del equipo culé, que cogió un filón de juego que le llevó a firmar al final de temporada un triplete nacional.

De Clásico a Clásico

El Real Madrid se llevó el hasta ahora primer y único Clásico de esta campaña, el de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, que acabó 2-1 y era de LaLiga EA Sports. Los blancos fueron superiores a los azulgranas, que pudieron encajar más goles y salieron heridos, a 5 puntos de un entonces líder Real Madrid. Pero ahora, abriendo el año, el conjunto merengue es segundo a 4 puntos del liderato liguero del Barça.

¡Bienvenidos!

¡Buenas tardes a todos nuestros seguidores! Aquí comienza la narración de Europa Press para la final de la Supercopa de España masculina, con Barça y Real Madrid como protagonistas en busca del primer título nacional de esta temporada.

