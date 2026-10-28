Suspendido el acto de renovación de Jesús Velasco por el accidente ferroviario en Toledo

Suspendido el acto de renovación del seleccionador nacional de fútbol sala, Jesús Velasco, por el accidente ferroviario en Toledo. - RFEF

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El acto institucional por la renovación del seleccionador nacional de fútbol sala, Jesús Velasco, hasta 2029, que iba a tener lugar este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) ha sido suspendido debido al accidente ferroviario en Urda (Toledo), que se ha cobrado, al menos, 30 muertos.

"Unidos al dolor por el trágico accidente ocurrido en la provincia de Toledo queda suspendido el acto de renovación de Jesús Velasco, programado para hoy. Enviamos todo nuestro cariño a los familiares y allegados de las víctimas y nuestro deseo de pronta recuperación a los heridos", indicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado.

En dicho acto estaba prevista la presencia del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el propio Jesús Velasco, seleccionador nacional absoluto de fútbol sala.

Este lunes Jesús Velasco hizo oficial la lista de convocados para la Finalissima, que disputará España del 6 al 8 de noviembre en Niteroi (Brasil). Ésta será la segunda vez que España dispute este torneo, tras quedar subcampeona en 2022 al caer con Portugal por penaltis en la final.

El equipo nacional se medirá en semifinales a Portugal, mientras que Brasil y Argentina se medirán en el otro cruce.