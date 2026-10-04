Suspendido el Atlético Unión Güímar-Sporting de Hortaleza de Copa tras ser apedreado el autobús visitante

Archivo - Balón de la Copa del Rey 2025-26 - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido de vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey de fútbol entre el Atlético Unión Güímar y el AD Sporting de Hortaleza, previsto para este domingo a las 13.00 horas, ha sido suspendido, ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Suspendido el partido entre el Atlético Unión Güímar y el Sporting de Hortaleza, choque correspondiente a la vuelta de la Eliminatoria Previa de la Copa del Rey Mapfre", informó el organismo federativo, sin ofrecer los motivos de la suspensión.

Antes del inicio del encuentro, el autobús del equipo madrileño fue apedreado cuando se dirigía al Estadio Municipal Tasagaya-José Ramos de la localidad tinerfeña de Güímar por individuos con el rostro cubierto, unos actos que fueron grabados por los ocupantes del vehículo, algunos de los cuales los mostraron en redes sociales.

Los altercados continuaron a la llegada al recinto, donde incluso un jugador visitante fue alcanzado por una botella lanzada por la afición local. La Guardia Civil tuvo que acudir al lugar para tratar de proteger a la expedición madrileña.

Al entender que no se daban las condiciones de seguridad para disputar el encuentro, el Sporting de Hortaleza solicitó el aplazamiento, una petición que fue atendida por la RFEF. Los madrileños se impusieron en el partido de ida (1-0); el ganador se enfrentará en la siguiente ronda a un Primera entre Real Betis, Sevilla FC, Rayo Vallecano o Getafe CF.