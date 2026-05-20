El Taxi de Madrid apoyará al Rayo Vallecano en la primera final europea de su historia. - FEDERACIÓN PROFESIONAL DEL TAXI

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha puesto en marcha una campaña para apoyar al Rayo Vallecano ante la disputa de su primera final europea, la de la Conference League que le enfrentará al Crystal Palace el próximo 27 de mayo (21:00 horas) en el Red Bull Arena de Leizpig (Alemania).

Los taxistas madrileños llevarán en sus vehículos pegatinas con el mensaje 'Vamos con la franja. El taxi es del Rayo', sumándose así a la afición rayista en una de las semanas más importantes de la historia del club.

La iniciativa ya ha comenzado y se extenderá hasta el próximo 27 de mayo, cuando el equipo de Vallecas buscará alcanzar su primer título europeo frente al Crystal Palace. El taxi madrileño busca dar visibilidad en la capital al importante hito del club vallecano con esta acción, que nace de la colaboración de FPTM con la Federación de Peñas del Rayo Vallecano.

Esta acción refuerza la relación entre las dos entidades, que ya cuentan con otras iniciativas conjuntas programadas en el madrileño barrio de Vallecas para los próximos meses.

La Federación Profesional del Taxi de Madrid, junto con otras entidades del sector, volverá a colaborar con la Federación de Peñas del Rayo Vallecano en la organización de la Carrera del Rayismo, promovida por la asociación Plataforma ADRV.

En esta ocasión, el sector del taxi estará presente como patrocinador principal a través de PIDETAXI, la aplicación oficial de la Federación Profesional del Taxi de Madrid para solicitar un taxi. Se trata de un evento benéfico organizado con el objetivo de financiar proyectos de integración social y laboral, más concretamente, la recaudación irá destinada a la Asociación Cultural La Kalle. La carrera se celebrará el próximo 14 de junio en el entorno del Estadio de Vallecas.