Tchouaméni: "Algo pasó con Valverde y se magnificó mas porque salió en la prensa y jugamos en el Real Madrid"

Archivo - Aurelien Tchouaméni y Federico Valverde antes de un partido con el Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista francés Aurelien Tchouaméni no esconde que "algo pasó" entre él y Fede Valverde, pero advierte que "se magnificó aún más porque salió en la prensa" y ambos son jugadores "importantes" que juegan en el Real Madrid, aunque dejó claro que era "absolutamente falso" que hubiese dado "puñetazos" a su compañero, con el que da por zanjado cualquier problema.

"Obviamente, algo pasó, todos lo oyeron, lo leyeron, y luego se magnificó aún más porque, desafortunadamente, salió en la prensa, y jugamos en el Real Madrid, somos jugadores importantes, así que naturalmente iba a generar una fuerte reacción", apuntó Tchouaméni este domingo en rueda de prensa desde la concentración de la selección de Francia para preparar el Mundial.

El madridista quiso "aclarar algunas cosas" porque no había tenido "la oportunidad de hablar de ello" y consideraba que esta comparecencia era "el momento adecuado para hacerlo antes de pasar página". En este sentido, el internacional lamentó que en la prensa se armase "un gran revuelo". "Oí hablar de peleas, de que había dado puñetazos o algo así, lo cual es absolutamente falso", advirtió.

"No voy a entrar en detalles. Lo más importante es que el club esté al tanto de lo sucedido y luego, obviamente, pasamos página. En un vestuario pasan muchas cosas que no deberían salir a la luz pública, así que con Fede, la vida sigue y todos el objetivo común de ganar títulos con el Real Madrid, así que no hay problema con eso", añadió Tchouaméni, que reiteró que, "personalmente", ahora mismo no tiene "ningún problema" con el uruguayo y que tampoco será un problema si se cruzan en la Copa del Mundo.