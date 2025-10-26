Tchouaméni, sobre Lamine Yamal: "Son solo palabras, no hay mala intención, pero nos ayuda"

El jugador del Real Madrid Aurélien Tchouaméni, ante el FC Barcelona. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni dijo este domingo que las declaraciones del delantero del FC Barcelona Lamine Yamal diciendo que el club blanco "roba y se queja" son "solo palabras" y "no hay mala intención", aunque les "ayuda" de cara a este tipo de partidos.

"Me gusta, porque nos ayuda a competir contra Barcelona. Al final hemos ganado ese partido. Vale tres puntos, tenemos que seguir así. Solo son palabras, no hay mala intención. Pero sí, sobre todo con la motivación, nos ayuda un poquito más", afirmó el jugador francés a los medios tras el triunfo por 2-1 ante el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Así, señaló que "si Lamine quiere hablar, no hay problema" en el vestuario blanco, porque "al final el partido se juega en el campo". "Hoy hemos ganado, pero tenemos que seguir así, mejorar. Estamos muy contentos con nuestro partido y vamos a mirar adelante", zanjó.

Finalmente, quitó importancia al enfado de Vinícius Júnior por su cambio en el 72'. "Hemos celebrado todos juntos en el vestuario y 'Vini' mucho con la música. Todos los jugadores queremos jugar todo el partido, pero no hay problema. Vinícius ha jugado un partido increíble y es un jugador 'top'", destacó, antes de reconocer que ante el Barça fue "un partido muy especial".