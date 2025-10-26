Directo | Clásico: Sigue el Real Madrid - FC Barcelona

Archivo - Kylian Mbappé y Lamine Yamal durante uno de los Clásicos de la temporada 2023-2024 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el FC Barcelona viven este domingo a partir de las 16.15 horas en el Estadio Santiago Bernabéu el primer Clásico de la temporada, un encuentro que se presenta equilibrado y con los madridistas tratando de defender su liderato y su renta de dos puntos sobre el actual campeón.

El feudo merengue es el escenario de uno de los partidos que más expectación levanta en el mundo, sin un favorito claro como es habitual y marcado en el terreno de juego seguramente por el duelo individual entre el delantero francés Kylian Mbappé y el joven extremo español Lamine Yamal. Además, también habrá que estar atentos a quién domina la posesión, con el Barça apelando al gran momento de Pedri.

El Real Madrid, en el primer Clásico de Xabi Alonso, vive un gran examen ya que el FC Barcelona le ganó en la temporada pasada los cuatro Clásicos que hubo en disputa, dos de ellos con título en juego, en la Supercopa de España y en la Copa del Rey. Los de Hansi Flick, que no estará en el banquillo por sanción y que acuden con bajas importantes como las de Raphinha y Robert Lewandowski, esperan mantener su estatus para volver a dejar dudas en su principal rival, que ya perdió de forma clara (5-2) el derbi ante el Atlético de Madrid.

Bienvenidos al directo del Clásico