Tebas y Del Bosque apadrinan la presentación de la Fundación Red Párkinson

El presidente de LaLiga, Javier Tebas; el exseleccionador español Vicente del Bosque y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, apadrinan la presentación de la Fundación Red Parkinson - LALIGA

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas; el exseleccionador español Vicente del Bosque y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han apadrinado este lunes la presentación de la Fundación Red Parkinson, en la que la organización ha dado a conocer su misión, sus principales proyectos y su compromiso con las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y sus familias a través del deporte, especialmente, del tenis de mesa y de la fisioterapia activa.

En un acto respaldado por el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid y el Consejo General de Enfermería, la Fundación Red Parkinson habló de los beneficios que la práctica adaptada del tenis de mesa puede aportar a las personas con Parkinson. La enfermedad afecta a unas 200.000 personas en España.

Además, varios afectados por la enfermedad pusieron de manifiesto la necesidad de disponer de instalaciones accesibles y adaptadas para la práctica del tenis de mesa en ciudades y municipios de todo el país. Además, se presentó una investigación titulada 'PING-PARK', que se encuentra en sus primeras fases y que busca aportar evidencia científica sobre el impacto del tenis de mesa.

"En mi casa tengo una mesa de tenis de mesa. No se dice ping pong, que se enfadan. Mis hijos juegan, la tenemos en el jardín. Cuando pensamos en los enfermos tenemos que pensar también en las familias que están a mano a mano. Porque ven al enfermo animado, lo ven con un objetivo: juega, quiere ganar... Es muy importante que el entorno familiar esté animado. Ayuda muchísimo a las familias. Es muy importante tener ese apoyo familiar", apuntó Tebas.

El máximo mandatario de la patronal española habló también de la Liga Genuine, la competición organizada por la Fundación LaLiga y en la que participan jugadores con discapacidad intelectual. "Van ya siete temporadas. Tenemos la vocación de continuidad. La Fundación siempre trata de mejorar la ayuda a nuestros pacientes. Y no hay que perder ese ánimo de que siempre se puede mejorar", finalizó.