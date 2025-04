Tebas y el 'caso Olmo': "Según el CSD, Di Stéfano todavía tiene licencia con el Real Madrid"

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ironizó este martes con la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de mantener las licencias de los jugadores del FC Barcelona Dani Olmo y Pau Víctor argumentando que "la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tenía que haber comunicado por escrito que no podían seguir en el Barça", y concluyó que, "según el CSD, Di Stéfano todavía tiene licencia con el Real Madrid".

"La decisión se basa en un hecho novedoso, en que las licencias de Olmo y Pau Víctor no se cancelaron. La RFEF tenía que haber comunicado por escrito que no podían seguir en el FC Barcelona, y el CSD entiende que continuaban las licencias. Según el CSD, Di Stéfano todavía tiene licencia con el Real Madrid", defendió el mandatario tras la presentación del informe económico de LaLiga de la temporada 2023-24.

El pasado 3 de abril, el CSD estimó el recurso de alzada presentado el pasado 7 de enero por los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor y por el FC Barcelona, anulando el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga, y manteniendo entonces las licencias de ambos jugadores.

"Con esta resolución, ambos jugadores mantienen su licencia en vigor. Esto es así porque la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reconocido, asimismo, en sus alegaciones que 'no existe ninguna resolución federativa que acordase la cancelación de las licencias', circunstancia exigida por la propia RFEF en su resolución del 30 de junio de 2022", informó el comunicado del CSD.

También sobre el FC Barcelona, Tebas defendió que no le "sorprende" el nivel del equipo azulgrana esta temporada, ya que es un club que "siempre ha destacado por tener una buena cantera y por un buen 'scouting'". "Demuestra que no por fichar y fichar consigues éxitos, como hace la Premier", apuntó.

"El FC Barcelona puede ganar las tres (competiciones) o perder las tres. El Real Madrid juega las finales para ganarlas. Queda Liga, queda la final, vamos a ver qué pasa en las semifinales de la Champions", agregó sobre la recta final de campeonato.

Durante su comparecencia, Tebas también abordó su posible inhabilitación tras una denuncia del Real Madrid por una posible infracción de no guardar el secreto de las deliberaciones de la Asamblea del organismo. "No tengo la menor duda, no voy a ser sancionado. Estoy preocupado de las formas", expresó.

Tebas valoró la situación actual de los ingresos de televisión de LaLiga, "ahora más estancados", porque "el nuevo formato de Champions esta haciendo sufrir a las ligas nacionales en los mercados internacionales". "Sigo preocupado, hemos perdido ingresos en el sureste asiático por esto, y también por la piratería", lamentó.

"Las ligas domésticas están perdiendo potencial económico, esa es la tendencia que hay. A nosotros nos quedan dos años de contrato, pero vamos a estar afectados", añadió, antes de comentar la noticia de que 'HBS' y 'Telefónica' se encargarán de la producción audiovisual de la competición por las próximas cinco temporadas, y ya no será Mediapro.

El presidente de la patronal agradeció a Mediapro "por crecer juntos todos estos años". "Hemos estado encantados, y ahora con HBS esperemos que sea igual y queremos ser punteros tecnológicamente. Vamos a ver si mejoramos o no disminuimos tanto como otros", auguró.

Y, finalmente, contempló la posibilidad de jugar un partido de LaLiga en Estados Unidos, donde las audiencias de la competición española "van aumentando año a año". "Estamos contentos con cómo estamos funcionando allí. Llevar un partido no tiene un impacto económico inmediato, es una estrategia de marca, para funcionar mejor en Estados Unidos, a medio plazo lo vemos posible porque ayuda a crecer como marca. Como va a hacer la NFL en Madrid la temporada que viene", afirmó.