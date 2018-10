Tebas confirma que el Girona-FC Barcelona "sigue adelante"

Publicado 21/09/2018 17:38:04 CET

El presidente de LaLiga advierte que la RFEF no les ha dicho que no en la carta enviada

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que el partido de LaLiga Santander que tiene previsto jugar en Miami (Estados Unidos) entre el Girona y el FC Barcelona "sigue adelante" y que en la carta recibida por la RFEF sólo se les pide "más documentación", y advirtió que no se quedará de "brazos cruzados" y "no va a bastar" con que les digan que no.

"Se dijo que el partido se denegaba y no se deniega", apuntó Tebas ante los medios en la sede de LaLiga. "Nos están pidiendo más documentación para resolver en derecho y vamos a prepararla. Llevo todo el día en la Comisión Delegada y no me la he podido estudiar porque es bastante larga, pero sigo siendo optimista", añadió.

El dirigente dejó claro que quiere ver los "últimos argumentos" del organismo que preside Luis Rubiales e insistió que el escrito recibido este viernes "no dice que no". "Muchas ganas no tienen, lo tengo claro", remarcó con una sonrisa.

"Una cosa es que uno no tenga intención o no le guste este partido, y otra que el presidente de la RFEF tenga que resolver en derecho porque hay muchísima responsabilidad y más con el hecho de haber llevado él un partido a Tánger", señaló el abogado, en referencia a la disputa en la ciudad marroquí de la Supercopa de España de este año.

Tebas además recalcó que aunque le digan que "no", seguirán tomando "la decisión como Liga". "Esto es un tema estratégico y es voluntario, no hay que ir. Es importante para posicionarse en los Estados Unidos y ya anticipo que no va a bastar con que nos digan que no. Seguiremos trabajando para que se nos ampare donde sea", aseveró el presidente de LaLiga, que recordó que otras decisiones deportivas les dan la "razón".

"El partido sigue adelante, sin duda. Seguimos en contacto con el Girona y sigue todo igual. Aunque hubiese sido no, seguiríamos adelante, lo haremos valer ante los organismos pertinentes. Leyendo la carta creo que demuestra que tenemos razón", agregó, recordando que no es una persona que se suela "quedar de brazos cruzados" y que cuentan con "mecanismos en el ámbito legal y el deportivo", sin llegar a desvelarlos.

El mandatario insistió en que la iniciativa está dentro de "un plan estratégico" dentro de la "competición feroz" que existe en el fútbol y advirtiendo que, además del Girona y el FC Barcelona, que están poniendo su "fuerza para que esto salga adelante por el bien del conjunto", otros clubes le han comunicado que "quieren ir en el futuro".

Tebas también tiene claro que no hay prisa porque "enero está muy lejos". "No hay fecha límite", reiteró. Además, Josep Maria Bartomeu y Delfí Geli, presidentes del FC Barcelona y Girona respectivamente, y él mismo han pedido a Rubiales una reunión para que pueda "entender" lo que supone este partido en los Estados Unidos. "Depende de él, parece ser que tiene la agenda llena", indicó sonriente, al tiempo que aseguró que "nada más" va a responder "a lo que se pide en la carta".

"FIFA NO ESTÁ EN EL PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO"

En cuanto al tema de la posible adulteración de la competición, lamentó el "puritanismo deportivo" después de precedentes como el de la Supercopa, y también fue claro al hablar sobre la negativa de la FIFA. "Me sorprende que se siga hablando de la FIFA. Tengo mucho respeto a Gianni Infantino y la FIFA podrá pensar y tener opinión, pero no está en el procedimiento reglamentario y hay que ver las opiniones de otras instituciones", sentenció.

"AFE consideraba que tenía que haberlo dicho antes y pido perdón por eso, me podré haber equivocado o no, no sabía que se diese tanta importancia a la forma y no al fondo. Esto no es nada diferente a lo de llevar un partido a Tánger", opinó el dirigente.

Finalmente, confesó que no le ha sorprendido lo que está levantando este proyecto. "Conociendo España, el fútbol, los periodistas, la RFEF y todo, creo que si hubiese escrito al principio lo que pensaba me habría desviado poco. He leído, oído y visto de todo y eso no es de la RFEF, es de la prensa, pero era lo esperado, quizá salió demasiado pronto la noticia, no era lo que me hubiese gustado", sentenció.