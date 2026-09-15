Tebas: "A las grandes ligas nos están matando a pellizcos"

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas, imparte la conferencia 'Diplomacia de las relaciones deportivas. La Liga y Estados Unidos', en uno de los Cursos de Verano de la UCM, en el Colegio Alfonso XII, en San Lorenzo de El Escorial. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, advirtió este martes que "a las grandes ligas" las están "matando a pellizcos", en relación a los calendarios y los nuevos formatos de competición, al mismo tiempo que criticó que haya "mucho pico y poca pala" para luchar contra la piratería.

"Donde veo un problema es un tema importante en el ámbito de la gobernanza, los retos que tenemos, porque hay un constante cambio de competiciones, tanto de crear nuevas competiciones, de cambiar de formatos que solo benefician a una parte muy pequeña de la industria, que suelen ser los jugadores de muy élite y los grandes clubes, y están destruyendo las ligas nacionales", expresó el dirigente durante una nueva edición de World Football Summit en Madrid.

Ante esta situación, centrada en los calendarios y las nuevas competiciones, Tebas pidió "buscar una solución". "A las grandes ligas nos están matando a pellizcos. Hay ciertos territorios del mundo, sectores, sobre todo en Europa, donde nuestro mercado audiovisual ha bajado y evidentemente ha bajado porque tenemos una competencia que son las competiciones europeas con más clubes españoles", explicó.

"Hemos cerrado el mercado nacional de derechos televisivos. Hay que pensar que en el mercado nacional somos superpremium. Cuantitativamente, por ejemplo, las competiciones europeas han subido muchísimo en otros países comparables a nosotros a nivel de fútbol, no digo de población. Y nosotros cuantitativamente hemos subido bastante más que la Champions, porque no es lo mismo crecer un 10% de 300 millones que crecer un 5% de 1.000 millones", argumentó.

Tebas reivindicó que la industria "ha nacido" en las ligas nacionales y que "la gran mayoría de los jugadores profesionales de fútbol no juegan los Mundiales, no juegan competiciones europeas". "Pero la industria la hemos hecho todos y todos tienen que vivir de esta industria, se está rompiendo el ecosistema y en este momento es muy peligroso con todo lo que está pasando", lamentó.

"Es un problema de gobernanza. Ha aumentado un Mundial de selecciones, que antes terminaba los 13 de julio, ha terminado el 19, sin preguntarnos, sin acordar. Y aquí nos ha generado un problema de inicio de campeonato, y otras ligas han tenido que empezar una semana después", denunció, hablando también del aumento de partidos de la Champions y la Europa League, que "copan el calendario a las ligas nacionales".

El dirigente reiteró que el ecosistema se está "destruyendo" basándose en "un supuesto de unos que dicen que era aburrido el fútbol" y "otros por su capacidad de poder que quieren más". Y en cambio la industria, las ligas nacionales tienen que reducir sus jornadas, tienen que jugar entre semana", agregó.

"¿Es normal que FIFA nos pueda decir que va a hacer un Mundial de sesenta y tantas selecciones? ¿Es normal que estén diciendo que el Mundial de Clubes se va a hacer cada dos años y no acuerden con las ligas si eso es posible o no?", se preguntó el dirigente.

Aunque Tebas es "muy optimista" con los eventos en directo, abordando la industria del entretenimiento en general. "Todo lo que sea carne y hueso va a ser importantísimo, de hecho ya está pasando. Quién iba a pensar hace unos años que Shakira iba a montar su propio estadio para hacer una semana seguida, o Bad Bunny iba a estar no sé cuántos días seguidos en el Metropolitano, eso no pasaba hace 6, 7 años", argumentó.

"Porque los eventos en directo, la experiencia en directo, está viviendo un buen momento y vamos a vivirlo, porque el deporte en carne y hueso, el fútbol va a seguir igual, el deporte va a seguir igual, porque eso no se puede manejar con la IA", añadió.

Además, abordó la problemática con la piratería en el fútbol, en la que LaLiga ha "avanzado muchísimo en el mercado nacional y en otros países también". "No estamos haciendo lo que hay que hacer todos para luchar contra eso. Hay mucho pico y poca pala. Mojarse, invertir dinero en herramientas antipiratería, en tecnología, en investigación. Nosotros, a nivel mundial, calculamos unos 800 millones -de pérdidas por la piratería-", reveló.

"En el mes de agosto vino el jefe de ciberseguridad mundial de Amazon. Estuvimos todo un fin de semana trabajando con ellos. A principios de octubre estaré en San Francisco, en Silicon Valley, con Google, porque me van a presentar una herramienta para que el buscador de Chrome corte la piratería una vez que nosotros denunciamos. Youtube, que también es de Google, también estamos trabajando con ellos a nivel americano. Soy optimista, pero hay que trabajar. Que una empresa como Canal+ y LaLiga estemos presionando suma mucho", afirmó.

Finalmente, Tebas se mostró partidario de que "aquello que funciona" hay que mantenerlo. "Y el fútbol, 90 minutos, funciona, cuando veas que no funciona, haz algo. Yo me acuerdo cuando salió la Kings League de mi amigo Gerard Piqué, aquello parecía que habíamos muerto, el fútbol muere, ha llegado ya la revolución, esto es entretenido, el fútbol es una mierda", recordó.

"Lo que podemos cambiar es cómo retransmitimos esos 90 minutos, qué contamos después de los partidos, qué contamos antes, cómo las cámaras mejoran, acercarse al jugador, a la gente le gusta ver cómo se cae al suelo, cuando el césped lo tiene pegado en la frente, o lo que hemos hecho con la cámara de los árbitros, esa humanización de los árbitros", concluyó.