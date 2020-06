Tebas: "Me preocupa que Casillas diga que las elecciones a la RFEF no son transparentes"

"Existe la posibilidad de un rebrote y pedimos concentración y poca relajación"

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha reconocido que le "preocupa" que el portero Iker Casillas diga que las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "no son transparentes" y que por eso renunció a presentarse, y ha asegurado que trabajan con la posibilidad de que pueda haber un "rebrote" de la pandemia de coronavirus.

"Lo que me preocupa es lo que dice una persona que ha sido campeón del mundo, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español, que tenía tanta ilusión por cambiar el fútbol español... Que diga que no se presenta porque considera que las elecciones no son transparentes y que se está favoreciendo otra situación, señaló en una entrevista a El Transistor de Onda Cero.

"Eso es lo que me preocupa. Por algo lo dirá. En parte tiene bastante razón lo que dice", afirmó el mandatario de LaLiga, que venía al mostoleño con opciones reales. "Tenía bastantes posibilidades, según yo podía ver", añadió.

Por otra parte, Tebas reconoció que trabajan con la posibilidad de que haya un rebrote de la pandemia de coronavirus. "Estuvimos viendo el rebrote que había habido en Pekín y que se habían vuelto a cerrar los colegios para controlar el contagio. Es una posibilidad que podemos tener, e insisto mucho en la responsabilidad a los clubes", manifestó.

"Yo pido concentración y poca relajación, porque ahora puede ser cuando un jugador, un entrenador o un miembro de un club, sin querer, puede contagiarse. La sociedad española va a estar mucho más preparada en caso de un rebrote", añadió. "Tenía respeto a que contagiarme, pero no miedo. Era peor ser asintomático y hacerlo pasar mal a los demás. Ese era el respeto que tenía. Me hice dos pruebas, una antes de una intervención ocular que tenía programada y otra a la vuelta al trabajo", confesó.

Respecto al final de LaLiga Santander, opinó que "lo razonable sería acabar el torneo con público", y valoró "positivamente" la primera jornada disputada tras la reanudación del campeonato. "No me gustó el incidente de Mallorca, seguramente con público no hubiese ocurrido. Sin público era más fácil para hacer lo que hizo este personaje", dijo sobre la entrada al campo de un espontáneo en el Mallorca-Barça.

En otro orden de cosas, Tebas confirmó cuando dará inicio LaLiga 2020-21. "LaLiga empezará el 12 de septiembre y lo más probable es que una jornada haya que hacerla en Navidad. El 19 de septiembre a lo mejor juegan los equipos que hayan disputados partidos europeos", apuntó, y tampoco descarta que se juegue "la final de Copa del Rey un sábado y el domingo haya Liga".

Por último, destacó la labor fundamental del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de su presidenta, Irene Lozano, en los 'Pactos de Viana' junto a la RFEF. "Empezamos a las 10.00 y acabamos a las 18.00 horas. Si para la vuelta de la competición era necesaria una paz con la Federación, pues mi responsabilidad era estar allí y evitar confrontaciones", concluyó Tebas, que confesó que su relación con Luis Rubiales sigue siendo "igual".