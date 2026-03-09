Tebas niega que se aprobara el regreso de Messi al Barça: "Eso no es verdad"

Archivo - Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante los Desayunos Deportivos de Europa Press - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha indicado que "no es verdad" que desde la patronal se aprobase el regreso del argentino Leo Messi al FC Barcelona en 2023, tal y como aseguró el exjugador y exentrenador azulgrana Xavi Hernández, además de afirmar que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está "bastante mejor" con Rafael Louzán que con Luis Rubiales.

"Eso no es verdad. Primero, teníamos que haber sabido lo que Messi quería cobrar para entrar en todo el 'fair play' financiero del Barça, que ya era complicado en esas fechas, y en qué condiciones venía. Y luego, al ser un jugador que viene tasado de un valor muy elevado, sería con muchas dificultades. Nadie en el FC Barcelona preguntó por el tema Messi", señaló en una entrevista en 'Estudio Estadio' de TVE.

Este lunes, en una entrevista en La Vanguardia, Xavi aseguró que el entonces presidente azulgrana Joan Laporta frenó el regreso de Messi al Barça pese a que, según él, la operación estaba encarrilada y contaba con el visto bueno de LaLiga. "Laporta no dice la verdad. Estuvo a punto de volver conmigo de entrenador. Estaba fichado. Enero de 2023. Contacté con él después de quedar campeón del mundo y me dijo que tenía ilusión por volver", indicó. "Teníamos luz verde de LaLiga, pero Laporta lo tiró todo para atrás. Me dijo textualmente que si volvía Messi le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir", añadió.

Por otra parte, recordó que lo sucedido en el 'Caso Negreira' está "prescrito" para LaLiga, pero que serán los jueces los que decidan si hay una condena. "Hay un ámbito judicial, el que tendrá que determinar si existe corrupción deportiva o no. Pagar al vicepresidente de los árbitros es muy grave. ¿Con qué objetivo se pretendía ese pago al vicepresidente de los árbitros? Pues parece ser que para influir en los ascensos y descensos. ¿Eso puede ser corrupción deportiva? Puede ser corrupción deportiva", manifestó.

"Y eso será lo que tendrán que determinar los tribunales, que suelen ser bastante estrictos a la hora de determinar si el objetivo a conseguir con eso servía para alterar la competición. Lo que sí critico, que es un tema que terminó en el 2019 y surgió en el 2021, es que en ámbitos alrededor de Real Madrid e incluso el presidente de Real Madrid digan 'el penalti que no me pitaron el domingo fue por culpa de Negreira'. Son comentarios de su órgano oficial, que es Real Madrid TV", advirtió.

También aseguró que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está "bastante mejor" con Rafael Louzán que con Luis Rubiales. "Bastante mejor, yo creo que ni es comparable. Sobre todo por el tema del diálogo, con todas las instituciones del fútbol en general, todo el tema organizativo interno, toda la organización que ha cambiado en el ámbito deportivo, el tema arbitral", expresó.

Respecto a Vinícius, afirmó que por parte de LaLiga "tiene toda la protección". "Si comparamos lo de hace dos años en el incidente de Valencia, los insultos que tenía, y lo que hay hoy, es muy poco o casi nada", dijo, antes de hablar de los ultras en el fútbol. "Nosotros presentamos en Fiscalía la petición de disolución del Frente Atlético; quedó en un limbo porque la Fiscalía no ha seguido adelante, y lo vamos a tener que hacer nosotros", continuó.

En otro orden de cosas, Tebas defendió el modelo de LaLiga frente a la Premier League. "Si uno habla de ámbitos económicos, la Premier League sí ha sido casi 1,2 veces más que nuestra cifra de negocio y que la de la Bundesliga, por motivos que podría explicar; es un país de más habitantes, más renta per cápita que España, más abonos a la televisión de pago, en la zona de derechos internacionales tienen mucha más influencia que nosotros... En todos estos años hemos sido semifinalistas de la Champions", recalcó.

Todo antes de que se produzcan tres enfrentamientos hispano-ingleses en octavos de la máxima competición continental. "Ya veremos cómo termina la temporada. La realidad hay que analizarla objetivamente. Y después hay que analizar el porqué de las cosas. ¿Qué tenemos que hacer, meternos en una liga sostenible a pérdidas para competir con la Premier? Lo de antes era muy por encima de nuestras posibilidades, pero todavía no lo podemos determinar", afirmó.

Respecto a su situación personal, el presidente de la patronal aseguró que se siente apoyado por los clubes. "No trabajo para caer bien a la gente. Hay una parte de la población que me felicita cuando voy por la calle. Vivimos un país en el que los halagos cuestan más a la gente que la crítica, y más en el sector fútbol. En X no tengo seguidores, tengo perseguidores. Lo importante es el trabajo, los resultados, los clubes de fútbol, si te apoyan o no te apoyan, y la imagen internacional que tenemos", explicó.

Tampoco se mostró preocupado por una presunta inhabilitación por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). "Yo haría dos reflexiones. La primera, habría que preguntárselo al Secretario de Estado y al presidente de Real Madrid; el último va diciendo en foros que el TAD me va a aniquilar, y el Secretario de Estado dice que me van a inhabilitar", concluyó.