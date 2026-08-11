Tebas "nunca" olvidará el ascenso del Huesca a Segunda B con él como presidente

Archivo - Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante una charla - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, tiene claro que "el momento" que más feliz le ha hecho relacionado con el mundo del fútbol es el ascenso a Segunda B, actual Primera RFEF, de la SD Huesca cuando él era su máximo mandatario, y además tampoco esconde que en la actualidad ha perdido "bastante pasión" por la responsabilidad y obligaciones que conllevan su cargo en un organismo cuya estrategia va destinada a aumentar cada vez más el sentimiento de "pertenencia" del aficionado.

"Mira, es el ascenso (en 1995) de la SD Huesca desde la entonces Tercera División a Segunda B. Nos costó, yo estaba de presidente y todos los años jugábamos el 'playoff' de ascenso y todos los años éramos eliminados en el último partido. El año que lo conseguimos fue para mí el momento que nunca olvidaré y el más importante que he vivido en el fútbol. Es el club de tu ciudad, el que has intentado llevar lo mejor posible, y la alegría de la ciudad", señala Tebas, presidente del club oscense entre 1993 y 1998, en la charla 'The Fan Behind' del canal de 'YouTube' de World Football Summit.

El dirigente no esconde que desde que accedió a su actual cargo ha perdido "bastante pasión" a la hora de ver el fútbol "porque tienes otros objetivos" y por eso no tiene grupos de 'whatsapp' o un espacio privado donde pueda hacer comentarios, salvo en alguno con sus hijos y amigos donde le gusta "opinar" sobre la selección española.

"Sigues siendo aficionado, pero no para el extremo de hacer comentarios, no me lo pide el cuerpo. Mucha gente me ha criticado, pero yo quería que la gente supiese que era del Real Madrid. Si me preguntan de qué equipo soy, no voy a mentir, pero se pierde en bastante pasión porque hay otros objetivos, te preocupa el colectivo, que aquellos equipos que están sufriendo no estén ordenados económicamente, entonces no tengo esa necesidad, como podría ser antes cuando veía un partido", añade.

Ahora, "según a quién mires", hay presidentes de clubes que viven de una forma u otra los partidos de sus equipos. "Miguel Ángel Gil, CEO del Atlético de Madrid, no ve los partidos de su equipo. Y Ángel Haro, del Betis, sufre como un condenado también", remarca. "Otra cosa es que no lo exterioricen y ya no tengamos esa fauna que teníamos de presidentes. Es otra generación, es de otra forma, pero sufre igual, más que los que sufrían ellos", aclara.

También confiesa que de todas las estrellas futbolísticas con las que ha podido tratar uno de los que más le ha "impactado" ha sido Cristiano Ronaldo, del que subraya que "es mucho más humano de lo que aparenta" y que tiene "un amor por sus hijos digno de admirar en estas épocas que hay", o el exdelantero mexicano Hugo Sánchez, "que tiene mucho cariño al fútbol español" y que le impresiona "bastante". El alemán Franz Beckenbauer sería su jugador histórico al que la habría gustado conocer.

Sobre el trabajo de LaLiga para adherir seguidores, Tebas recalca que "gran parte de la estrategia de marca esa la pertenencia" con acciones como la 'Jornada Retro', y destaca igualmente el proyecto de LaLiga VS para temas "fundamentales de educación" y para evitar la violencia en el mundo del fútbol, que debe ser "familiar".

"Ha habido una época que hemos tenido temas muy complicados y creemos que ahora no lo estamos, pero tenemos líos que tenemos que intentar apaciguar y ser duros con esos temas, aunque mucha gente no lo entienda. Esa pertenencia local hace que la gente vea el campo lleno de familias y se traslade también internacionalmente, que es importante", sentencia al respecto.

A nivel más personal, el dirigente confiesa que "nunca" pensó en dedicarse al fútbol como jugador porque su entorno familiar "no era muy futbolero", y que cuando jugaba en el colegio lo hacía "en el centro del campo". "Pero era consciente que tenía amigos que eran mucho mejores que yo, en la vida hay que saber dónde estás", añade con una sonrisa.

Además, recuerda que "la primera vez" que vio un partido "no fue en directo" y que fue un Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, "recién llegados de América, en blanco y negro" y en casa de su abuelo, un encuentro que hizo que su hermano mayor y él se dividiesen cada uno con un equipo, quedándose él con el merengue. "Sigo siendo madridista, pero hibernado ahora un poco por los líos que tengo con el presidente", aclara con una sonrisa.