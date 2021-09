Tebas: "El Real Madrid ha sido el mejor gestionando en la pandemia y no hace trampas"

MAJADAHONDA (MADRID), 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, tiene claro que el Real Madrid ha sido "el mejor club de Europa" a la hora de "gestionar a nivel económico" la crisis surgida con la pandemia y que además "no hace trampas" como el PSG francés ni tiene "ningún problema financiero", y también quitó algo de hierro a la no llegada de ningún gran fichaje esta campaña porque cree que con Vinicius y Ansu Fati lo van a "pasar bien".

"El Real Madrid ha sido el mejor club de Europa, con bastante diferencia, a la hora de gestionar el tema de la pandemia a nivel económico. Siempre ha tenido rigor presupuestario de su gasto salarial y la estrategia de cesión y venta de jugadores ha sido muy importante, y al no hacer ninguna incorporación su situación es mejor y le permite manejar a una caja y tener acceso a financiación", afirmó Tebas durante la presentación este miércoles del acuerdo entre LaLiga y Burger King.

El mandatario advirtió que si el club madridista está acometiendo la reforma del Santiago Bernabéu con un crédito a 30 años "es porque tiene la capacidad económica". "No tiene ningún problema financiero", subrayó antes de volver a criticar al PSG francés.

"Hace trampas y el Real Madrid no y no es un 'club Estado'. El PSG tiene un gasto salarial cercano a los 600 millones de euros y los derechos audiovisuales en Francia han caído un 40 por ciento, es imposible que pueda pagar y que sus patrocinadores aporten el 30 por ciento más de lo que ingresan el resto del clubes", aseveró.

Por esto, y en relación a unas palabras que salieron en los medios sobre que el conjunto madridista podría acometer los fichajes de Kylian Mbappé y Erling Haalad, fue claro. "Hay que ponerlas en contexto. Lo dije en un Foro de Integridad y me preguntaban sobre si el fútbol español estaba arruinado. No lo está y no sólo dije que el Real Madrid podría hacerlo, también que el FC Barcelona no es la ruina que se dice, hay otros clubes de Europa con peores ratios y puede salir si estructura bien la deuda", detalló.

En este sentido, Tebas apuntó que ya se han mensajeado con Joan Laporta, presidente blaugrana, después de que este dijese que tenía "una obsesión enfermiza" con el club tras indicar en una entrevista al 'Sport' que no había hecho todo lo posible por retener a Leo Messi.

"Seguro que nos entendemos bien. Él sabe mi opinión y lo que pasó, ratificado por algún testigo, pero no hay que darle más vueltas, Messi ya no está y LaLiga debe seguir trabajando y el Barça debe seguir compitiendo y conseguir los objetivos deportivos. Para los motivos por los que se fue Messi preguntad al Barça", añadió.

"CON ANSU FATI Y VINICIUS LO VAMOS A PASAR BIEN"

El presidente de LaLiga tampoco le dio más importancia a que no recalasen ni Mbappé ni Haaland en el campeonato. "Me fastidió lo mismo que Messi o Neymar no estén jugando aquí o Mourinho y Guardiola entrenando. Nos gustaría tener lo mejor, pero eso es imposible porque hay muy buena ligas en el mundo. Además, entre Ansu Fati y Vinicius lo vamos a pasar bien y entonces diremos que los jóvenes están con nosotros", manifestó.

Y es que el dirigente cree que el extremo brasileño, del que le pareció "mal" su celebración con la grada tras marcar ante el Celta, "va a reventar" esta temporada, y que si el hispano-guineano y Dembélé hubieran estado este martes ante el Bayern "habría sido otro FC Barcelona", al tiempo que también mostró predilección por el atlético Marcos Llorente.

El mandatario deseó igualmente que pronto pueda haber aforos completos en los estadios de fútbol. "Hemos dado pasos en las comunidades donde creemos que se está siendo injusto y nos han dado la razón en Valencia y el País Vasco. Vamos a esperar a ver qué se plantea en el Consejo Interterritorial porque Madrid y Andalucía ya permiten aforos del cien por cien en teatros y conciertos. Si hay medidas restrictivas acudiremos a cualquier lado al defender al fútbol", advirtió.

Por otro lado, el dirigente lamentó que en el próximo parón vayan a tener "el mismo problema" con los jugadores convocados para las Eliminatorias Sudamericanas y dejó claro que "queda mucho" de Liga de Campeones y que no está preocupado de la imagen de LaLiga después de que este martes no ganasen ni FC Barcelona, ni Sevilla ni Villarreal.

"Pienso que el liderazgo de LaLiga no depende de estos resultados, depende de los de muchas temporadas. Creo que la Premier League estuvo cerca de siete años son ganarla y fue cuando mas creció", recalcó el mandatario.

Finalmente, también fue preguntado por el nuevo acuerdo de los derechos audiovisuales y confirmó que los órganos de LaLiga aprobarán "la forma del concurso esta semana" y que la viene se presentarán ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. "Entre el 22 de octubre y el 22 de noviembre se recibirán las ofertas y se sabrá quienes son los adjudicatarios de los diferentes lotes el 25 de noviembre, aunque se puede declarar desierto también", explicó.

Tebas aclaró que han "planteado" a los operadores que lo que están "buscando es que la distribución sea mayor que la de hasta ahora". "Ahora sólo tenemos dos (Telefónica y Orange) por consecuencia de las normas de competencia y ojalá siga Telefónica, pero estamos intentando que en este nuevo concurso acudan más compañías que puedan distribuirlos y que pueda llegar más a todos. Y eso seguramente afectará a los precios", sentenció.