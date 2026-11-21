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MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lamentó que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, suene como un "disco rayado" pidiendo su dimisión, y le recordó el papel de la patronal exigiendo que se "investigue el caso Negreira hasta el final".

Tebas respondió al presidente del club blanco tras ser mencionado en varias ocasiones durante su comparecencia este sábado con motivo de la Asamblea Ordinario del Madrid. "Florentino, antes de volver a pedir mi dimisión, lee entero mi post del 16 de octubre. Ahí expliqué qué técnicas de comunicación de Real Madrid TV criticaba y por qué. Me ratifico en lo que escribí. No he cometido ninguna irregularidad", escribió en su cuenta de la red social 'X'.

El presidente de la patronal defendió su comparación con la propaganda de Joseph Goebbels, como hizo en aquel día, y también recordó a Florentino los pasos que ha dado LaLiga en el caso Negreira. "Dices que el Real Madrid parece ser el único interesado en esclarecer el caso Negreira. El 21 de febrero de 2023, seis días después de que el caso saliera a la luz, remitimos a la UEFA un informe jurídico y documentación sobre los pagos", apunta.

"El 3 de marzo, LaLiga compareció en el juzgado como acusación particular. El Real Madrid anunció el 12 de marzo que se personaría. ¿Dónde está ese supuesto silencio de LaLiga? Y de pasividad, nada de nada. Antes de dar por bueno lo que te cuentan tus 'asesores', pregunta a los abogados que representan al Madrid en la causa. Las horas de emisión de Real Madrid TV tampoco os convierten en los más activos en el juzgado", añade.

Además, Tebas se refirió a la "integridad" que mencionó Florentino para preguntarle sobre su cambio de actitud con el FC Barcelona por salirse de la Superliga. "¿Y cómo explicas que, seis meses después de estallar el caso, siguieras en la Junta Directiva de la RFEF? De eso, hoy, ni una palabra. A eso sí lo llamo silencio cómplice o silencio a la 'carta'", afirmó.

"Revisa lo que emite tu televisión y lo que firma tu Junta Directiva. En vuestra carta a la Federación hablasteis de 'manipulación y adulteración de la competición'. LaLiga seguirá exigiendo que se investigue el caso Negreira hasta el final. Y seguirá rechazando el relato de la 'Liga corrupta' y de los 'títulos robados' que lleváis años construyendo. Ese relato, Florentino, sí atenta contra la integridad de la competición", añade.

Por otro lado, Tebas calificó de "disco rayado" al presidente del Madrid, por sonar "otra vez con que LaLiga quiso 'meter la mano en el bolsillo' de los socios del Madrid". "Si tan seguro estás de que quisimos quitaros el 11 % de vuestros derechos audiovisuales durante 50 años, cuenta también cuánto ha cedido el Real Madrid a CVC: el 0 %. La adhesión era voluntaria", explica.

"El Madrid decidió quedarse fuera y, como confirmó la Audiencia Provincial de Madrid, los clubes que se quedaron fuera tampoco pagan los costes de la operación. Dos tribunales han avalado la operación con CVC que los clubes aprobaron el 10 de diciembre de 2021. El Madrid ha recurrido en casación y el Supremo tiene pendiente decidir si admite vuestro recurso. Eso también lo saben tus socios, porque el propio club comunicó en junio que había perdido", insiste.

Además, el presidente de LaLiga habla de que han intentado "construir un nuevo relato" en el último comunicado del club blanco, donde "hablaba de otro acuerdo, el preliminar del 12 de agosto de 2021". "Su nulidad ha quedado firme por una cuestión de plazos del derecho de información en aquella asamblea. La operación definitiva de diciembre sigue vigente. ¿Por qué no explicasteis esa diferencia en vuestra nota?", afirma.

"Y sobre las enmiendas, te repito lo que te dije en 2024. El anteproyecto recogía derechos que los tribunales ya habían reconocido a LaLiga, y tú pediste cambiarlo antes de que llegara al Consejo de Ministros. Hoy, al hablar de los líderes del PP y del PSOE, tú mismo les dices a tus socios que 'los dos me ayudaron'. Y luego hablas del 'lobby' de LaLiga. Como lobista, Florentino, sigues siendo el 'Papa'", termina.