Tebas: "A los que sueñan con aniquilarme, no lo lograrán"

El presidente de LaLiga responde a la denuncia de Rubiales

"En la grabación se relatan episodios de corrupción muy graves"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lamentó ver "el mundo al revés" tras ser denunciado por el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), por abuso de poder, y avisó a los que "sueñan" con aniquilarle que "no lo lograrán".

"El mundo al revés. Rubi, el investigado por corrupción, el que mandaba seguir con detectives a sus adversarios, el que viajaba a Nueva York con su 'novia' mientras decía que iba a la ONU, el de las 'paellas con amigas' en reuniones de ejecutivos de la RFEF. Ese ahora me denuncia. ¿La base? Una grabación realizada por Miguel García 'Graba' el 28 de mayo de 2022", escribió Tebas este miércoles en un mensaje en la red social 'X'.

El presidente de LaLiga citó en su publicación un recorte de la noticia sobre la denuncia de Rubiales por "abuso de poder" y dejó caer los motivos por los que esa grabación no se hace pública. "Una grabación de la que solo se han publicado fragmentos descontextualizados -para fabricar titulares y relatos- pero jamás el contenido íntegro. Ni siquiera los portaCOCES habituales de Rubiales se atreven, y eso que tienen la grabación completa", añade.

"Por algo será. Lo que sí se he hecho con esa grabación es aportarla, hace meses, íntegra al Juzgado de Instrucción de Majadahonda, que investiga precisamente a Rubiales. En ella se relatan episodios de corrupción muy graves, no solo dentro de la RFEF, que implican a varias personas incluida alguna con un papel clave en los conflictos entre la RFEF y LaLiga", añade.

Por otro lado, Tebas confío en que el CSD saque "las conclusiones correctas". "Esperemos que el CSD, en ese estudio 'minucioso' previo al traslado al TAD, escuche toda la grabación. Y si no la tiene, que la solicite al juzgado. Y si la tiene, que saque las conclusiones correctas. En fin, a los que sueñan con 'aniquilarme': no lo lograrán. Y no vendáis la piel del oso antes de cazarlo", termina.