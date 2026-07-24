Tegueste propone nombrar a Pedri 'Hijo Predilecto' del municipio

Aficionados de la selección española durante la final del Mundial de fútbol 2026, a 19 de julio de 2026, en Tegueste, Tenerife, Islas Canarias (España) - Europa Press Canarias - Europa Press

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tegueste propondrá al Pleno municipal la concesión del título de Hijo Predilecto de la Villa al centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Pedro González 'Pedri', la máxima distinción honorífica del municipio, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su vinculación con la localidad tinerfeña.

El consistorio destacó que el internacional español se ha convertido en "uno de los mayores referentes del deporte español", llevando siempre el nombre de Tegueste "con orgullo" dentro y fuera del país, además de representar valores como el esfuerzo, la humildad, la constancia, el compromiso y la cercanía, que le han convertido en un ejemplo para las nuevas generaciones.

El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, aseguró que "Pedri representa a la perfección los valores que queremos reconocer con la máxima distinción del municipio" y subrayó que, más allá de sus éxitos deportivos, "nunca ha olvidado sus raíces y se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones, demostrando que con trabajo, esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar las metas más altas sin perder la cercanía y los valores que nos identifican como pueblo".

El Ayuntamiento recordó además el estrecho vínculo que el futbolista mantiene con su localidad natal desde sus inicios en el fútbol base hasta su consolidación como una de las principales figuras del FC Barcelona y de la selección española, contribuyendo a proyectar el nombre de Tegueste a nivel internacional.

La propuesta será elevada al próximo Pleno municipal para iniciar el expediente de concesión del título de Hijo Predilecto de la Villa, con el que el consistorio pretende expresar el reconocimiento y la admiración de todo el municipio hacia uno de sus vecinos más ilustres.