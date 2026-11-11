Ter Stegen se muestra prudente sobre su titularidad en la Eurocopa 2028

Archivo - Juegen Klopp habla con Marc-André ter Stegen durante un entrenamiento de la selección alemana - Federico Gambarini/dpa - Archivo

HERZOGENAURACH (ALEMANIA), 11 (dpa/EP)

El portero alemán Marc-André ter Stegen no quiere dar por hecho que tenga garantizada la titularidad en la Eurocopa del año 2028 con su selección pese a su actual condición de número uno del equipo tras la retirada definitiva de Manuel Neuer.

"Eso es lo que me ha enseñado el pasado. No quiero pensar en lo que pasará dentro de dos años", reflexionó Ter Stegen, cedido por el FC Barcelona en el Ajax neerlandés, en una entrevista publicada este miércoles por el semanario 'Sport Bild'.

El guardameta regresó a la selección nacional alemana para los parones de octubre y noviembre, en la primera vez que era citado desde el mes de junio de 2025 con motivo de la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones.

Si bien se suponía que iba a ser el sustituto Neuer al término de la Eurocopa 2024, una serie de lesiones evitaron que pudiera acudir hacerse con el puesto, lo que a su vez forzó que el portero del Bayern volviera a la selección para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del este pasado verano.

Se espera que Ter Stegen, de 34 años, forme parte del once inicial el viernes en el partido contra Serbia en la Liga de Naciones, y en su objetivo por ser titular en la Eurocopa 2028, deberá competir en principio con Alexander Nübel, portero del Besiktas, y con Jonas Urbig, del Bayern.

"Tengo muchas ganas de conocer mejor a Jonas y verlo en acción durante los entrenamientos", declaró Ter Stegen sobre la joven promesa del equipo muniqués, de tan solo 23 años, mientras que no esconde que, "últimamente", la tetracampeona del mundo no ha pasado "por la mejor de las rachas".

Por este motivo, apela a tirar de la experiencia que puedan tener jugadores como él. ""Mucha gente se apresura a exigir que incorporemos a nuevos jugadores, que se incluya a todos los jóvenes. Creo que, en general, eso es bueno y acertado, pero también habrá momentos difíciles, y entonces la experiencia será importante", advirtió.