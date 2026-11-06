Thiago Pitarch y David Mella se estrenan en la convocatoria de la Sub-21

El centrocampista del Real Madrid Thiago Pitarch. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eljugador del Real Madrid Thiago Pitarch y el extremo del RC Deportivo David Mella son las principales novedades de la lista de convocados de la selección española Sub-21 que ha anunciado este viernes el seleccionador David Gordo para los partidos amistosos frente a Japón y Albania.

El técnico madrileño ha ofrecido este viernes la lista de 24 futbolistas para afrontar los dos próximos encuentros amistosos frente a Japón, que se disputará el viernes 13 de noviembre (19.00 horas) en el estadio Francisco de la Hera (Almendralejo, Extremadura), y a Albania, el martes 17 de noviembre a la misma hora en el estadio Arena Kombëtare de Tirana. La concentración comenzará este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Thiago Pitarch y David Mella son las dos novedades con las que la selección Sub-21 contará en esta convocatoria. El centrocampista del Real Madrid entra por primera vez en la lista de 'La Rojita', pese a no participar todavía en el equipo dirigido por José Mourinho, con el objetivo de convertirse en pieza clave para Gordo.

El deportivista David Mella es la otra cara nueva de esta lista. El extremo llega a Las Rozas después de ir sumando protagonismo con el RC Deportivo en LaLiga EA Sports, donde ha sumado cuatro titularidades en los encuentros contra el Atlético de Madrid, Real Sociedad, Osasuna y Real Betis.

Esta lista de convocados es la última antes de afrontar la Eurocopa Sub-21, por lo que el seleccionador ha apostado por rotar jugadores para tener controlados a todos sus futbolistas. Por ejemplo, vuelve Mosquera tras superar su lesión, así como Peio Canales o Carlos Espí, quien tuvo que abandonar la concentración para unirse con la absoluta. Los que se han queado fuera son Jan Virgili o Eliezer Mayenda.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: Salvi Esquivel (Atlético de Madrid), Bruno Iribarne (Burgos CF) y Manu González (Real Betis).

DEFENSAS: Iván Fresneda (Real Valladolid), Rafa Garrido 'Rafita' (Málaga CF), Ángel Ortiz (Real Betis), Christian Mosquera (Arsenal FC), Juanma Herzog (UD Las Palmas), Jon Martín (Real Sociedad), Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven), Alex Valle (Como 1907) y David Mella (RC Deportivo).

CENTROCAMPISTAS: Chema Andrés (Brighton & Hoven Albion), Marc Bernal (FC Barcelona), Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid), Peio Canales (Athletic Club), Thiago Pitarch (Real Madrid) y Fernando 'Fer' López (Wolverhampton Wanderers).

DELANTEROS: Pablo García (Racing Club), Dani Rodríguez (Dinamo Zagreb), Javi Hernández (RCD Espanyol), Iker Bravo (Watford FC), Carlos Espí (Real Madrid) y Gonzalo García (Fulham FC).