Thomas Partey se declara inocente de los cargos de presunta violación y agresión sexual a tres mujeres

LONDRES, 17 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El centrocampista ghanés Thomas Partey, actualmente jugador del Villarreal CF y ex del Arsenal, se declaró inocente este miércoles de los cargos de violación presuntamente contra dos mujeres y de agresión sexual a una supuesta tercera víctima y no será juzgado hasta noviembre de 2026.

El jugador, de 32 años, está acusado de cinco cargos de violación contra las dos presuntas víctimas, así como de un cargo de agresión sexual contra una tercera mujer. Los presuntos delitos tuvieron lugar entre 2021 y 2022, cuando jugaba en el Arsenal.

Partey solo habló este martes en el juzgado para confirmar su nombre, fecha de nacimiento y su declaración de inocencia durante una breve audiencia en Southwark Crown Court este miércoles. Ahora, el centrocampista que milita actualmente en el Villarreal se enfrenta a un juicio ante un juez del Tribunal Superior el 2 de noviembre del próximo año.

La última comparecencia de Partey ante el tribunal se produce un día después de que fuera suplente en el partido de Liga de Campeones de su nuevo club contra el Tottenham en la jornada 1 de la primera fase de la competición.

Al término de la vista, el juez Christopher Hehir tomó la palabra. "Entiendo que es mucho tiempo por delante. Como comprenderá, los tribunales de la Corona tienen un enorme volumen de trabajo atrasado, lo que significa que los juicios tardan mucho en celebrarse. Debido a que usted tiene la libertad bajo fianza en la práctica está sentado detrás de una cola de personas en la cárcel que están a la espera de ser juzgados", explicó sobre la fecha de celebración del juicio.

El juez concedió la libertad bajo fianza a Partey en una vista anterior, bajo una serie de condiciones: no puede ponerse en contacto con ninguna de las tres mujeres y debe notificar a la policía cualquier cambio permanente de domicilio o viaje internacional.