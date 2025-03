Toril: "Es una victoria de prestigio y refrenda un poco el trabajo y la trayectoria del equipo"

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid Femenino, Alberto Toril, se mostró feliz por la victoria de "prestigio" lograda este martes ante el Arsenal FC inglés en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones y que "refrenda un poco el trabajo y la trayectoria" de un equipo al sigue viendo bien y que ahora debe "disfrutar" de este triunfo y "desconectar" pese a que deben visitar este domingo al FC Barcelona.

"Esta victoria refrenda un poco el trabajo y la trayectoria que lleva el equipo. Ganar a un rival como este nos da confianza y nos dice que vamos en buena línea y progresando adecuadamente. Es una victoria de prestigio, nos da alas, pero el trabajo no está hecho y tenemos un partido en medio que nos va a castigar bastante en el plano físico, así que lo tenemos que disfrutar", señaló Toril en rueda de prensa tras el partido.

El técnico madridista vio "dos partes diferenciadas", con la primera en la que estuvieron "muy bien en el plano futbolístico, con el plano bien ejecutado" y una segunda donde habían "sufrido ante un gran rival". "Estoy muy contento por el trabajo, vamos a disfrutar ahora dos días", indicó.

"El plan era claro, meter muchas centrocampistas por dentro y hemos tenido una capacidad muy buena de hacer posesiones largas y no permitir que nos robasen y transitasen. Era un partido cerrado donde no hubo muchas ocasiones, pero en general estuvimos bien, aprovechando nuestras ocasiones y defendiendo cuando teníamos que defender", añadió.

De todos modos, Toril insistió en "disfrutar un poco de los momentos" al ser preguntado por cómo iba a plantear la visita el domingo al FC Barcelona. "No hay que estar pensando siempre en el siguiente, hasta el jueves no voy a pensar en el Barça y las jugadoras necesitan desconectar también", recordó.

"Las jugadoras están muy cansadas y llevan partidos exigentes, y hay que añadir las selecciones. Llevamos mucha competición y poco descanso, hacemos pocos entrenamientos grupales y no puedes preparar cien por cien los partidos", incidió el entrenador del Real Madrid.

Este reiteró que ve al equipo "bien, con mucha regularidad en todas las competiciones" y que en España deben competir contra un FC Barcelona que "lleva mucho tiempo formándose". "Llegaremos pronto seguramente y esta victoria refrenda nuestro trabajo porque hemos ganado a un rival que tiene mucha jerarquía y que ha sido campeón de la Champions", afirmó.

El técnico andaluz no quiso pensar si esta era su victoria más importante. "Es una victoria importante en un momento importante, pero hemos tenido otros partidos muy buenos, ante el City o el Chelsea. Vamos dando pasos adelante muy importantes y las jugadoras necesitan este tipo de victorias para ver que somos capaces de competir ante este tipo de rivales", apuntó.

Por ello, no duda en que ya están entre las mejores de Europa. "El crecimiento es constante. Hemos ido ascendiendo en el coeficiente de la UEFA y estamos entre los ocho mejores de Europa. Estamos ante equipos con mucha tradición y un recorrido, todo requiere tiempo, estamos haciendo buenos cimientos de futuro", remarcó.

"No es todo dar palos y criticar, estaría bien que alabaseis a las jugadoras alguna vez", demandó en defensa de sus futbolistas, mientras que no le dio importancia a las críticas que recibe. "Lo importante son las jugadoras y el club, yo trataré de trabajar y de ayudar, el fútbol es una parte de la vida, no la vida, yo trato de hacerlo lo mejor que puedo", zanjó.

Preguntado por la centrocampista Melanie Leupolz, que se tuvo que retirar lesionada, recordó que la alemana "viene de una lesión de ligamento lateral interno que es complicada porque siempre hay dolor residual". "Ha tenido la mala suerte de golpear el suelo, esperemos que sea lo menos posible, estaba haciendo un gran partido", deseó.

"María (Méndez) ha tenido un problema en la segunda parte y ha tenido la capacidad de aguantar, ha sido una campeona porque ese momento requería sufrir. Linda (Caicedo) viene de un problema muscular y está yendo progresivamente porque la tenemos que cuidar. Es muy explosiva y es una jugadora vital porque nos da verticalidad y desequilibrio, espero que recupere bien para el próximo partido", detalló sobre otras futbolistas, al tiempo que elogió a la joven de 16 años Irune Dorado "por salir con la personalidad que tiene" cuando tuvo que sustituir a Leupolz y a Athenea del Castilla que fue "decisiva con su gol".