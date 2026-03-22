El Tottenham sigue en caída libre y el Aston Villa corta su mala racha

Tottenham Hotspur-Nottingham Forest de la Premier League - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tottenham Hotspur, eliminado en Liga de Campeones por el Atlético de Madrid esta semana, ha caído goleado en casa frente al Nottingham Forest (0-3) en la trigésima primera jornada de la Premier League, un resultado que le deja solo un punto por encima del descenso, mientras que el Aston Villa ha cortado ante el West Ham (2-0) una racha de tres derrotas ligueras consecutivas y cuatro fechas sin ganar en la competición doméstica.

Un tanto de Igor Jesus justo antes del descanso abrió la lata en el Tottenham Hotspur Stadium, donde Morgan Gibbs-White (min.62) y Taiwo Awoniyi (min.87) se encargaron de atar un triunfo que permite respirar a los 'Tricky Trees' (32), que se alejan de la zona de descenso y adelantan en la clasificación a los 'Spurs'.

Los de Igor Tudor, eliminados el pasado miércoles de la 'Champions' a pesar de ganar en la vuelta a los de Diego Pablo Simeone (3-2) -5-2 en la ida en el Riyadh Air Metropolitano-, se quedan con 30 unidades, solo una más que el West Ham, que marca los puestos de peligro y que sucumbió este domingo en casa del Aston Villa.

Los de Unai Emery, que en Liga Europa dejaron fuera al Lille, volvieron a ganar en liga después de cuatro jornadas sin hacerlo, todo gracias a los tantos de John McGinn (min.15) y Ollie Watkins (min.68). Así, los 'villanos' se afianzan en la cuarta posición con 54 puntos, a uno de la tercera plaza del Manchester United y cinco por encima del Liverpool.

Por último, el Newcastle interrumpió una serie de dos victorias ligueras seguidas frente al Sunderland (1-2), que consiguió remontar el gol inicial de Anthony Gordon (min.10). Chemsdine Talbi (min.57) y Brian Brobbey (min.90) le dieron la vuelta al choque y agravaron la mala semana de las 'urracas', que se quedaron fuera de la 'Champions' con el 7-2 encajado ante el Barça en el Spotify Camp Nou.