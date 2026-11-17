Archivo - Javier Tebas, presidente de LaLiga. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo inadmitió este martes el recurso de casación interpuesto por LaLiga contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmaba la nulidad del acuerdo adoptado por la Asamblea General de la patronal en 2021 para aprobar el acuerdo con el fondo de inversión CVC, al entender que los clubes no disponían de información suficiente sobre la operación, según un comunicado del Real Madrid.

"El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por LaLiga contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó la nulidad del acuerdo adoptado por la Asamblea General de LaLiga el 12 de agosto de 2021 para aprobar la operación con el fondo de inversión CVC", informó el club merengue.

Por tanto, con esta resolución, el Supremo, además de declarar firme la sentencia que estimó la demanda presentada por el club madridista y el Athletic Club, también condena a la entidad presidida por Javier Tebas a hacerse cargo de las costas del recurso.

La inadmisión del recurso de casación de LaLiga "confirma la firmeza de la declaración judicial de nulidad de un acuerdo de extraordinaria trascendencia económica", destacó el Real Madrid de una operación que se adoptó "sin que los clubes dispusieran de información suficiente" para conocer y valorar su "alcance, impacto y consecuencias".

"Resulta especialmente significativo que el propio Tribunal Supremo señale que LaLiga, en su recurso, pretendía sustituir el criterio de la Audiencia Provincial por el suyo propio e interesado", destacó el club merengue en su comunicado.

Así, el Real Madrid considera que esta resolución constituye "un nuevo y contundente respaldo judicial a su defensa de los derechos de los clubes frente a actuaciones de LaLiga, que vulneran las garantías que deben regir el funcionamiento de sus órganos de gobierno". "El Real Madrid continuará defendiendo los derechos e intereses de los clubes y el respeto a la legalidad, la transparencia y el buen gobierno del fútbol español", zanjó la nota de prensa.