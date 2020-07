Trincao: "Cuando el Barça me fichó no sabía qué decir"

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador portugués Francisco Trincao aún asimila su fichaje por el FC Barcelona, cerrado desde el pasado mes de enero y de cara a la próxima temporada, ya que le dejó "sin palabras", a sus 20 años, siendo un "orgullo" y una responsabilidad.

"Cuando el Barça me fichó no sabía qué decir, no tenía palabras. Es un orgullo y un paso muy importante para mí llegar al FC Barcelona", recoge este viernes una entrevista en Barça TV.

El nuevo futbolista azulgrana para la próxima campaña se siente preparado para este gran paso. "Ahora la gente se fija más en mí, tanto dentro como fuera del campo. Pero no importa. Hago lo mismo: trabajo para ser mejor todos los días", afirma.

"La calidad, soy muy fuerte mentalmente, busco los goles y dar asistencias y ayudar al equipo. Miro mis partidos para ver que he hecho mal, que he hecho bien. Yo mismo soy mi referente. De mi juego destacaría los regates, el uno para uno, hacer goles, repartir asistencias y mucho trabajo", añade.

Trincao muestra sus preferencias. "A pesar que me gusta más jugar por la banda derecha, voy a intentar ayudar al equipo des de cualquier posición de ataque. Quiero ayudar. Quiero jugar el máximo de partidos, ayudar al equipo y conquistar el máximo de títulos", reconoce.

Además, el atacante portugués destacó la acogida ya entre sus nuevos compañeros. "Griezmann me mandó un mensaje que decía, 'Vamos, carallo'. También hablé con Semedo, es una ayuda para mí. En el inicio del confinamiento estuve con Abel Ruiz; me habló del club, el mejor del mundo, de la ciudad. Me dijo que fuera yo mismo que todo saldría bien", apunta.