Un triunfo 'de cine' coloca tercero al Atlético

El defensa del Atlético de Madrid Nahuel Molina dispara el balón para marcar gol. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha derrotado este sábado por 1-0 al Getafe CF en la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26, cazando ya los rojiblancos la tercera posición clasificatoria gracias a un bonito gol de Nahuel Molina en el tramo inicial del derbi, frente a un adversario que ha incordiado hasta el desenlace pese a la expulsión de Abdel Abqar.

Con la novedad de Juan Musso, debido a la baja de Jan Oblak a última hora del viernes, saltó el Atlético a un Riyadh Air Metropolitano lleno de referencias a la afamada saga 'Peaky Blinders' por una promoción de Netflix. El portero argentino completaba así un once titular muy poco reconocible, pero habitual en las últimas jornadas de Liga en las que apremian las rotaciones pensando en las otras dos competiciones.

En ese cinematográfico inicio de partido, Nahuel Molina, un fijo para Diego Pablo Simeone en estas fechas ligueras, estuvo 'de cine'. Avisó el campeón del mundo en 2022 con un acercamiento al área azulona antes de que se cumpliera el primer minuto, pero sin conectar con Alexander Sorloth; acgo seguido, él fue protagonista firmando desde la frontal del área el primer tiro del partido, que se marchó por encima del larguero.

Un arranque de partido que era toda una declaración de intenciones de querer golpear primero por parte de los colchoneros, con Molina activo y como actor principal. Tal fue su confianza que en el minuto 8 rubricó uno de los golazos de la jornada. Recibió el balón en las inmediaciones del área rival y, sin pensárselo dos veces, lanzó un misil en dirección a la escuadra derecha de la meta getafense; David Soria solo pudo contemplar cómo ese disparo adelantaba a los rojiblancos en el marcador.

Buena entrada al partido de los locales, evitando distracciones por tener la mente puesta en 'modo Champions' con su visita al Tottenham Hotspur a la vuelta de la esquina y ante un Getafe casi sin comparecer sobre el terreno de juego. Al cuadro de José Bordalás apenas le duraba la posesión del balón, fruto de la intensidad y agresividad que pusieron en liza los colchoneros con Obed Vargas, que estrenaba titularidad, comandando la medular con precisión y certeza.

Pero Molina estaba de dulce y merodeó el segundo gol, pero el portero azulón evitó que su derechazo lograse perforar de nueva la red visitante en el minuto 24. A los rojiblancos, que estaban cómodos sobre el campo, les faltaba contundencia arriba. Y con ese dominio llegaron al descanso, no sin antes gozar de una nueva oportunidad para marcar.

El Getafe necesitaba reaccionar si quería rascar algo de su visita al Metropolitano. Por ello, Bordalás movió el banquillo tras el paso por vestuarios, introduciendo a Veljko Birmancevic en detrimento de Kiko Femenía. Y así fue. El cambio trajo consigo una inmediata reacción del equipo del sur de Madrid, con peligrosas llegadas al área local y que fueron sinónimo de tarea para la zaga rojiblanca.

Sin embargo, el empuje azulón se vio alterado; a los diez minutos de la reanudación el colegiado del partido, Ortiz Arias, consultó el VAR y expulsó a Abqar por haber pellizcado los genitales de Sorloth. La acción frenó a los visitantes en su búsqueda del empate y el 'Cholo' Simeone respondió con un triple cambio, con el objetivo de aumentar su ofensiva.

Bordalás retrasó la posición de Djené para tapar las internadas de la delantera colchonera, ahora comandada por Julián Álvarez. La expulsión dejó unos momentos de incertidumbre en el 'Geta' que los rojiblancos no supieron aprovechar. Es más, los visitantes tuvieron ocasión de igualar; primero en el 72' con un disparo de Mauro Arambarri a las nubes y 10 minutos más tarde en botas de Luis Milla, pero Musso fue providencial.

Con ese escenario el Getafe apuró por el 1-1 y el Atlético resistía para salir a la contra, con doble ocasión incluida de Antoine Griezmann y de la 'Araña' Álvarez, cuyo remate fue salvado 'in extremis' por un zaguero. En el larguísimo tiempo añadido, Musso volvió a ser salvador desviando un cabezazo de Adrián Liso en plancha tras un centro lateral.

Con sufrimiento local se cerraron los compases finales, certificando un triunfo con alusiones a Birmingham por 'Peaky Blinders' y mirando ya hacia Londres. Esa buena cosecha asienta al Atlético en el tercer lugar de la tabla, a escasos días de su partido de vuelta en esa eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones ante los 'spurs' y con 5-2 de renta.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - GETAFE, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina, Pubill (G. Simeone, min.66), Giménez, Lenglet; Almada (Lookman, min.66), Koke, Vargas (Llorente, min.73), Nico González; Baena (Griezmann, min.73) y Sorloth (Julián Álvarez, min.66).

GETAFE: Soria; Femenía (Birmancevic, min.46), Abqar, Duarte (Rico, min.83), Romero, Iglesias; Luis Milla (Javi Muñoz, min.90+2), Djené, Arambarri (Mario Martín, min.75); Satriano y Luis Vázquez (Liso, min.75).

--GOL:

1-0, min.8: Molina.

--ÁRBITRO: Ortiz Arias (C. Madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla a Sorloth (min.56), Vargas (min.68) y Molina (min.90+8) por parte del Atlético de Madrid, y a Romero (min.60) y Liso (min.77) en el Getafe; expulsó con roja directa a Abqar (min.56) en el Getafe.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 58.893 espectadores.