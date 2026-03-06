Trump disfruta del "privilegio" de recibir a Messi en la Casa Blanca

Donald Trump - Kay Nietfeld/dpa

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en visita oficial a la Casa Blanca al Inter Miami como campeones de la pasada Major League Soccer (MLS), con especial atención a un Leo Messi a quien elogió por encima de Pelé.

"Tengo el distinguido privilegio que ningún presidente de Estados Unidos ha tenido de dar la bienvenida a la Casa Blanca a Leo Messi", dijo Trump en su largo discurso, con toda la plantilla del Inter Miami detrás suyo, y el argentino pegado a su derecha.

Trump confesó que su hijo le puso en situación, aunque le recordó que tiene "muchas cosas entre manos". De hecho, el presidente de Estados Unidos empezó su intervención dando el parte del ataque a Irán, país que afirmó están "demoliendo a cada hora" y como "nadie pensó que era posible". "Preguntaron por un acuerdo, les dije que era un poco tarde", expuso el presidente de EE.UU.

El presidente yanqui enlazó con el fútbol hablando de Pelé, astro brasileño al que vio en el Cosmos y que abrió la puerta al crecimiento aún sostenido de la liga norteamericana. "Vi jugar a Pelé, todo empezó con Pelé. ¿Quién es mejor, Pelé o Messi? Estoy de acuerdo, creo que Messi es mejor, pero Pelé era muy bueno", dijo.

Trump comparó también al '10' argentino con Cristiano Ronaldo, a quien también recibió hace poco, "grandes campeones, deportistas, gente que ama lo que hace y lo hace bien". "Es un honor para todos en la Casa Blanca tenerte aquí", apuntó el presidente, que repasó el camino de Inter Miami hasta la primera liga de su historia.

"Viniste y ganaste, es muy difícil. Viniste y ganaste con toda la presión. 47 títulos. Es el MVP del último Mundial, podía haber ido a cualquier parte del mundo, a cualquier equipo, y elegiste venir a Miami. No te culpo, el tiempo es muy bueno. Te doy las gracias. Eres muy bueno y una gran persona. Os veré en el Mundial 2026", añadió.