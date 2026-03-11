Tudor, sobre cambiar a Kinsky: "Llevo entrenando 15 años y nunca me había ocurrido"

Igor Tudor, entrenador del Tottenham Hotspur. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del Tottenham Hotspur, Igor Tudor, ha afirmado que en sus "15 años" como técnico profesional "nunca" le "había ocurrido" tener que sustituir a su portero en el primer cuarto de hora de un partido, en alusión al cambio de Antonin Kinsky por Guglielmo Vicario mientras sus pupilos perdían este martes por 3-0 ante el Atlético de Madrid.
Finalmente este encuentro, correspondiente a la ida de octavos de final en la Liga de Campeones, acabó 5-2 a favor de los colchoneros."Es algo muy poco común. Llevo entrenando 15 años y nunca me había ocurrido", dijo sobre retirar a Kinsky para meter a Vicario. "Era necesario reservar al chico y así al equipo, es una situación increíble y no tengo nada más que comentar", indicó el entrenador de los 'spurs'.
"Antes del partido creía que era lo correcto, que era la decisión que tenía que tomar. Vicario está bajo presión, Kinsky es muy buen portero y para mí era lo correcto", se justificó sobre la titularidad del checo, a pesar de no ser el habitual en los onces titulares del Tottenham.
"Lo hemos hablado después [en el vestuario]. Es un chico muy majo, es un gran portero y en Champions puede pasar esto, estos errores también. Ese comienzo ha sido demasiado para nosotros, nos hemos visto frágiles, nos hemos visto débiles y ha habido un momento de casi ponernos 4-2 y justo ahí hemos encajado otro gol", se refirió al 5-1 de Julián Álvarez.
Pese a encajar otra derrota, el técnico croata evitó encender ya las alarmas. "Esto no se trata de mí o de mi trabajo, se trata de ayudar al equipo. Eso es lo importante", recalcó de forma breve. "Reconozco cómo estamos y los jugadores que tenemos. Lo sé y sé que en cada partido siempre ocurre algo, es difícil de explicar", lamentó Tudor.
"Tengo el deseo de hacer las cosas mejor. Hubo 2 o 3 minutos que pensaba que estábamos metidos en partido y luego pasó esto", agregó Tudor antes de hablar otra vez sobre Kinsky. "Se sentía mal, ha pedido perdón al equipo y he hablado con él para explicar por qué lo había cambiado. No se trata de él, se trata de estar todos juntos. Él es buen jugador, pero esto es Champions y estas cosas pueden ocurrir", dijo.
Por último, Tudor fue tajante a la pregunta sobre cómo afrontará sus próximos compromisos en la Premier League y más adelante en el partido de vuelta de esta eliminatoria en la Champions League. "Trataré de hacerlo lo mejor que pueda, es lo que yo puedo hacer", sentenció.