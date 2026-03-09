Tudor: "Nuestra prioridad es la Premier, la 'Champions' es algo extra"

El entrenador del Tottenham Hotspur, Igor Tudor - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Tottenham Hotspur, Igor Tudor, ha reconocido que la prioridad de su equipo es "la Premier" y que la Liga de Campeones, en la que este martes se miden con el Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final, es "algo extra", y ha destacado que el conjunto colchonero tiene "mucha historia, calidad y experiencia" en esta competición.

"Lo importante es centrarnos en nosotros. Jugamos ante un equipo que tiene mucha historia, calidad y experiencia en la 'Champions'. Tenemos que hacerlo bien y lograr ese crecimiento. Nuestra primera competición es la Premier, esto es algo extra. Pero queremos avanzar a la siguiente ronda", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que estos dos encuentros ante el conjunto rojiblanco son "muy importantes" a pesar de luchar por la permanencia en la liga inglesa. "Tenemos que estar centrados en nosotros mismos. Puede ser una oportunidad. La mentalidad es completamente distinta y veremos cómo enfocamos los problemas y cómo podemos hacer las cosas mejor", apuntó.

"Tenemos malos hábitos antiguos y a veces lleva más tiempo de lo que queremos cambiarlos. Hablo con mi 'staff' todos los días para ver cómo de rápido podemos hacer esos cambios, pero no es fácil. Es difícil cambiar cosas que llevamos haciendo meses y años", reconoció el técnico croata.

En otro orden de cosas, Tudor resaltó la "mentalidad" de Diego Pablo Simeone. "Fue jugador, ahora técnico y su mentalidad es muy importante. En esta competición es importante tener jugadores de calidad, todos te pueden marcar. Es un rival complicado, pero espero ver un buen partido. Ya sabemos cómo es Simeone. No sé cuántos años lleva aquí, y eso significa algo. Lo respeto mucho como entrenador", finalizó.