LA UD Almería destinará la recaudación de su partido contra el CD Tenerife a la familia de Jesús de Miguel

Archivo - Afición de la UD Almería durante el partido de los playoffs ante el Málaga CF. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería informó este miércoles que todos los ingresos que recaude de las entradas para el partido frente al CD Tenerife, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga Hypermotion, se destinarán a la familia de Jesús de Miguel, jugador blanquiazul que falleció este martes.

"Impulsados por nuestro sentido de la responsabilidad social y humanitaria, y por nuestra firme convicción de la importancia de la solidaridad y de estar al lado de todos los miembros de la comunidad futbolística, especialmente en momentos tan difíciles, la UD Almería, por iniciativa de su presidente, el Sr. Mohammed Al Khereiji, ha decidido destinar la totalidad de los ingresos por venta de entradas de su partido en casa contra el CD Tenerife de la jornada 34, a apoyar a la familia de Jesús de Miguel", expresó el club andaluz en un comunicado.

El club almeriense recordó que "nada puede compensar jamás la pérdida de un ser querido", y que "ningún apoyo, ya sea económico o emocional, puede aliviar el dolor que supone una tragedia de este tipo". "No obstante, creemos firmemente que el fútbol trasciende con creces los límites del terreno de juego, y que la compasión, la solidaridad y el apoyo mutuo en los momentos difíciles se encuentran entre los valores más importantes que unen a la familia del fútbol", añadió.

Asimismo, la UD Almería invitará también a la familia de Jesús de Miguel a asistir, "si sus circunstancias lo permiten", a ese partido "como gesto de un sincero apoyo y solidaridad en estos momento tan difíciles".

Por su parte, la UD Las Palmas comunicó también que para el siguiente partido de este fin de semana frente al CD Eldense en el Estadio de Gran Canaria, el equipo lucirá la tercera equipación, que se asemeja a la primera del CD Tenerife, "en memoria" de su futbolista.