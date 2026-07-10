La UD Almería expresa su apoyo a los afectados por el incendio forestal de Los Gallardos

Un bombero forestal combate el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería). - EMA INFOCA

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería y otros clubes del fútbol español han expresado este viernes en sus redes sociales sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas en el incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos.

"La UD Almería quiere transmitir su más sincero pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del incendio forestal en Los Gallardos. Queremos también enviar todo nuestro ánimo a todos los afectados y a los servicios de Emergencias que luchan todavía contra el fuego. Descansen en paz", expresó el club andaluz en su perfil de 'X'.

A este mensaje se ha sumado el Real Madrid. "El club, su presidente y su Junta Directiva muestran su más profunda consternación por las víctimas del incendio que está sufriendo Almería y se solidariza con todas las personas afectadas. Nuestras condolencias a los familiares de las personas fallecidas", escribió la entidad.

"Nuestro más sincero pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del incendio. Mucha fuerza y ánimo a todas las personas afectadas. 'Goian beude'", trasladó también la Real Sociedad en redes sociales.

Además, el Málaga CF y el Granada CF mostraron su "más profundo pesar por las trágicas consecuencias y más sentidas condolencias" a los familiares y allegados de las víctimas, desearon una "pronta recuperación" a los heridos y vecinos afectados y enviaron todas sus "fuerzas" a los efectivos de Emergencias que están operando la zona.

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos deja 11 fallecidos y 8 heridos, 4 de ellos graves, según la última actualización difundida sobre las 07.00 horas por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.