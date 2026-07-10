La UD Almería expresa su apoyo a los afectados por el incendio forestal de Los Gallardos

Un bombero forestal combate el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería).
Un bombero forestal combate el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería). - EMA INFOCA
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 10 julio 2026 11:02
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   MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La UD Almería y otros clubes del fútbol español han expresado este viernes en sus redes sociales sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas en el incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos.

   "La UD Almería quiere transmitir su más sincero pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del incendio forestal en Los Gallardos. Queremos también enviar todo nuestro ánimo a todos los afectados y a los servicios de Emergencias que luchan todavía contra el fuego. Descansen en paz", expresó el club andaluz en su perfil de 'X'.

   A este mensaje se ha sumado el Real Madrid. "El club, su presidente y su Junta Directiva muestran su más profunda consternación por las víctimas del incendio que está sufriendo Almería y se solidariza con todas las personas afectadas. Nuestras condolencias a los familiares de las personas fallecidas", escribió la entidad.

   "Nuestro más sincero pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del incendio. Mucha fuerza y ánimo a todas las personas afectadas. 'Goian beude'", trasladó también la Real Sociedad en redes sociales.

   Además, el Málaga CF y el Granada CF mostraron su "más profundo pesar por las trágicas consecuencias y más sentidas condolencias" a los familiares y allegados de las víctimas, desearon una "pronta recuperación" a los heridos y vecinos afectados y enviaron todas sus "fuerzas" a los efectivos de Emergencias que están operando la zona.

    El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos deja 11 fallecidos y 8 heridos, 4 de ellos graves, según la última actualización difundida sobre las 07.00 horas por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.

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