El UD Las Palmas-Deportivo marca la vigesimoprimera jornada de LaLiga Hypermotion

Los jugadores de la UD Las Palmas celebran un gol en LaLiga Hypermotiom - LALIGA

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing de Santander y la UD Las Palmas defenderán este fin de semana una vez más sus posiciones de ascenso directo a LaLiga EA Sports en las visitas del necesitado Real Zaragoza y del también candidato Deportivo de La Coruña, en partidos correspondientes a la vigesimoprimera jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026, última de la primera vuelta.

En los Campos de Sport de El Sardinero, el líder Racing, antes de recibir en la Copa del Rey al FC Barcelona, intentará mantenerse en su privilegiada posición y acabar también con su ausencia de victorias tras haber empatado en sus tres últimos encuentros.

El conjunto santanderino, que acumula dos meses sin perder un partido, tendrá enfrente a un rival que necesita también los puntos como el Real Zaragoza, aunque en su caso para tratar de salir de los puestos de descenso donde está inmerso después de sumar sólo dos de los últimos 12 puntos en un duelo entre el más goleador de la categoría (43) y el peor (17).

A un punto del Racing está la UD Las Palmas, que protagonizará seguramente el partido más atractivo del fin de semana en la Segunda División cuando reciba en el Estadio Gran Canaria al RC Deportivo de La Coruña, otro candidato al ascenso directo y que marcha quinto clasificado a cuatro puntos.

El equipo canario intentará aprovechar su fortaleza en casa, donde no pierde desde el pasado 27 de septiembre (UD Almería) para sumar su tercera victoria consecutiva y alejar a un rival directo en mal momento tras cuatro jornadas sin ganar, tres de ellas con derrota, aunque es el tercer mejor visitante.

A la espera de un tropiezo de los dos primeros clasificados estarán la UD Almería y el CD Castellón, tercero y cuarto, que visitarán a dos equipos que están en la zona de descenso como el colista CD Mirandés y el Granada CF, los cuales llevan cuatro partidos sin ganar.

Dentro de la zona de 'playoff', junto al Dépor, está la AD Ceuta, invicto en sus últimos seis partidos y que tiene duelo directo en La Rosaleda con un Málaga CF que ha encadenado con victoria sus tres últimos encuentros. Entre ambos, el Cádiz CF y el Real Sporting se cruzarán en el Nuevo Mirandilla, mientras que otros dos equipos con aspiraciones a estar en el top 6 como el Burgos CF y el Córdoba CF que se enfrentarán ante una mejorada SD Eibar, en casa, y a la SD Huesca, a domicilio.

--HORARIOS DE LA JORNADA 21 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes 9.

Cádiz - Sporting de Gijón 21.00 horas.

-Sábado 10.

Mirandés - Almería 14.00.

Andorra - Cultural Leonesa 16.15.

Real Sociedad B - Albacete 16.15.

Burgos - Eibar 18.30.

Las Palmas - Deportivo de La Coruña 18.30.

Racing de Santander - Zaragoza 21.00.

-Domingo 11.

Leganés - Valladolid 14.00.

Granada - Castellón 16.15.

Málaga - Ceuta 16.15.

-Lunes 12.

Huesca - Córdoba 20.30.