La UE Cornellà anuncia la creación de su primer equipo femenino. - UE CORNELLÀ

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La UE Cornellà ha anunciado este miércoles "un paso histórico en su trayectoria" con la creación del primer equipo femenino en toda su historia, "un hito que marca el inicio de una nueva etapa dentro del proyecto deportivo y estructural de la entidad", a raíz de que la haya comprado el futbolista argentino Lionel Messi.

"Este nuevo equipo sénior comenzará su andadura competitiva en la temporada 2026-27 en 2ª Catalana, incorporándose así al panorama del fútbol femenino catalán con la voluntad de construir un proyecto sólido, sostenible y ambicioso", informó el club cornellanense en un comunicado.

El "objetivo" de la UE Cornellà, acorde a su nota de prensa, "es desarrollar una estructura competitiva que permita al club crecer de forma progresiva durante los próximos años", ya que Messi y su entorno pretenden reforzar sus relaciones con la provincia de Barcelona.

"Se trata de una apuesta estratégica que responde a la voluntad de la nueva propiedad de seguir impulsando el crecimiento global del club, ampliando su estructura y reforzando su compromiso con el desarrollo del fútbol en todas sus vertientes", agregó el mismo comunicado oficial.

"El cuerpo técnico que liderará este nuevo proyecto estará formado por Edu de Grandi como primer entrenador, David López como segundo entrenador, Toni Mejide como tercer entrenador y Carla Rodríguez como delegada. Un grupo de profesionales que asumirá la responsabilidad de sentar las bases deportivas y competitivas de un proyecto que nace con una clara vocación de futuro", subrayó la nota cornellanense.

"La puesta en marcha del primer equipo femenino forma parte de la estrategia de desarrollo impulsada por la nueva propiedad de la UE Cornellà, que desde su llegada ha manifestado su voluntad de construir una estructura moderna, global y preparada para afrontar los retos del fútbol actual", recalcó el texto de prensa.

Por último, la nota aseguró que "el fútbol femenino se convierte en una pieza imprescindible dentro del nuevo modelo de club que se está desarrollando". "La UE Cornellà entiende esta incorporación como un elemento fundamental para el crecimiento de la entidad", concluyó.