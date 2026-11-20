El estadio de la UE Sant Andreu, el Narcís Sala, en Barcelona - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut Barcelona Esports (IBE), ha finalizado las obras de instalación del nuevo césped natural del Camp Municipal Narcís Sala, una actuación con un presupuesto de 1,6 millones de euros que permitirá a la Unió Esportiva (UE) Sant Andreu disputar a partir de este fin de semana sus partidos como local en este recinto cumpliendo con los requisitos normativos de la Primera RFEF.

Los trabajos, ejecutados por Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA), han supuesto la sustitución de la antigua superficie artificial por un terreno de juego natural de 105 por 61 metros, además de la construcción de un nuevo sistema de drenaje, riego automatizado con capacidad para 40.000 litros, iluminación LED y la renovación de porterías, banquillos y accesos.

Durante el desarrollo de las obras, el primer equipo del conjunto catalán ha entrenado y jugado sus encuentros oficiales en el Camp Municipal de Can Dragó, mientras que los equipos de fútbol base del club han mantenido su actividad en instalaciones alternativas ubicadas en la AISS, el Bon Pastor y Baró de Viver.