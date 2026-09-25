UEFA avisa del "modelo frágil" que están creando los clubes de la Premier con su mercado interno de fichajes

El centrocampista argentino Enzo Fernández durante un partido con el Manchester City - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La UEFA también advierte de la dependencia de los clubes de la Premier League inglesa respecto al continuo auge del mercado de fichajes y considera que está creando un "modelo más frágil" que podría poner en peligro su supervivencia a largo plazo.

Los contratos televisivos por un valor de casi 4.000 millones de libras esterlinas (cerca de 4.700 millones de euros) al año, permitieron de nuevo a los clubes ingleses dominar el mercado de fichajes del pasado, con un gasto de 4.600 millones de euros, según el nuevo informe de la UEFA titulado 'European Club Talent and Competition Landscape' ('Panorama del Talento y la Competición en los Clubes Europeos').

Esa cifra superó el gasto combinado de los ocho países europeos siguientes con mayor gasto y equivalía al 56 por ciento de los ingresos anuales de los 20 clubes, según el informe, que reveló igualmente un aumento del 44 por ciento en las ventas entre clubes ingleses este verano en comparación con el año pasado. Esto convierte a Inglaterra, con diferencia, en el mayor mercado de fichajes en términos de valor, generando más de 2.200 millones de euros en derechos de traspasos.

"Dado que pocos clubes fuera de Inglaterra pueden igualar los salarios o los precios de los traspasos, los clubes ingleses dependen cada vez más del mercado interno para obtener sus ingresos récord y los beneficios que estas operaciones suelen generar", apunta este informe.

Andrea Traverso, director de Sostenibilidad Financiera e Investigación de la UEFA, destacó el riesgo de que los clubes dependan de que las cuotas de traspaso se mantengan altas para generar ingresos. "Los valores de los traspasos siguen aumentando considerablemente, sobre todo en el mercado inglés, lo que incrementa la presión futura sobre los resultados financieros de los clubes debido al aumento de los gastos de amortización", subrayó.

"Actualmente, estos costes se compensan en parte con importantes beneficios por traspasos, pero esto crea un modelo más frágil, en el que los clubes dependen cada vez más de la inflación continua del mercado y de la liquidez", añadió el directivo.

Además, Traverso recuerda que "este riesgo se ve amplificado por el hecho de que muchas adquisiciones no se pagan de forma inmediata". "Los pagos suelen aplazarse a lo largo de varios años, mientras que las cuentas por cobrar por traspasos pueden venderse a terceros para generar liquidez a corto plazo. El resultado es un nivel creciente de deuda por traspasos y una mayor dependencia de los ingresos futuros para financiar inversiones pasadas", recalcó.

Así, prevé "una creciente polarización del mercado con la aparición de un claro sistema de dos velocidades". "En tales condiciones, cualquier desaceleración de la demanda de los compradores, corrección de los valores de las transferencias o endurecimiento de las condiciones crediticias podría, por lo tanto, poner de manifiesto la presión subyacente sobre la rentabilidad y la sostenibilidad financiera", enfatizó.

Este informe de la UEFA reveló que el Chelsea FC y el Aston Villa, ambos sancionados por segunda temporada consecutiva por el organismo por incumplir sus normas de sostenibilidad financiera, batieron el récord histórico de ingresos por traspasos de un club en un solo verano, que hasta entonces ostentaba el AS Monaco en 2017, con los 'Blues' obteniendo unos ingresos estimados de 471 millones de euros y los 'Villanos', de 366.

El coste medio de los fichajes de los clubes de la Premier League aumentó un 8 por ciento este verano hasta alcanzar la cifra récord de 24 millones de euros destacando, por ejemplo, los más de cien millones de euros que pagó el Manchester City por Elliot Anderson y Enzo Fernández al Nottingham Forest y el Chelsea respectivamente.

Este informe de la UEFA detalla que los clubes masculinos europeos superaron por primera vez los 10.000 millones de euros en gastos de fichajes durante el mercado de verano de 2026, lo que supone un aumento del 8 por ciento con respecto a 2025 y un 43 por encima del máximo alcanzado en 2019, antes de la pandemia. Además, invirtieron la cifra récord de 1.200 millones de euros en futbolistas adolescentes, mientras que los jugadores de 23 años o menos representaron el 56 por ciento del gasto total.

CEFERIN CELEBRA "EL VALOR PERDURABLE DEL MODELO DEPORTIVO EUROPEO"

Por otro lado, según este documento, al menos 242 millones de espectadores asistieron a partidos de clubes y selecciones nacionales masculinas en toda Europa durante la pasada temporada, mientras que las principales ligas atrajeron a 116 millones de espectadores, con 27 de ellas registrando un aumento en la asistencia.

El informe destaca igualmente el aumento de la competitividad, con 36 de las 55 ligas nacionales masculinas de Europa coronando a un campeón diferente al de la campaña anterior, y que los jugadores formados localmente representaron aproximadamente el 47 por ciento del total de minutos en las 20 ligas masculinas analizadas.

El fútbol femenino de clubes también continuó desarrollándose, con una asistencia estimada de 5,1 millones de espectadores durante la temporada 2025-2026. El informe destaca también que, de las cinco principales ligas, el 63 por ciento de los entrenadores principales contaban con la licencia UEFA Pro, cifra que ascendió al 89 en España.

"Las conclusiones de este informe reafirman el valor perdurable del Modelo Deportivo Europeo. El equilibrio competitivo sigue siendo un ingrediente fundamental del atractivo del fútbol, y las últimas temporadas han ofrecido pruebas alentadoras de ello", celebró el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

El esloveno explica que en todo el continente "los aficionados han visto surgir nuevos campeones nacionales, clubes ambiciosos de desafiar las jerarquías establecidas y jugadores formados en todas las categorías inferiores dejar su huella en los niveles más altos del deporte", lo que considera "claros recordatorios de que la competencia abierta, el mérito deportivo y los sólidos vínculos entre el fútbol base, el nacional y el europeo siguen siendo esenciales para mantener la salud y el atractivo de este deporte".