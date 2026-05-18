La UEFA destaca el aumento de sus "capacidades antipiratería" con su pertenencia a ACE

Archivo - Balón de la Champions en una cámara de televisión - Alessio Marini / LiveMedia / DPP / AFP7 / Europa P

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La UEFA ha destacado este lunes que ha aumentado sus "capacidades antipiratería" a través de su pertenencia a ACE (Alliance for Creativity and Entertainment), una alianza con la que busca mejorar su estrategia contra la piratería.

Recientemente, el organismo rector del fútbol europeo ha reforzado su programa de control para potenciar su vigilancia online y sus actividades de inteligencia, complementándolas con investigaciones sobre el terreno y acciones específicas contra las operaciones de piratería a gran escala. Este programa integral, coordinado con UC3, está diseñado para combatir la piratería organizada tanto online como en la vida real.

Según la UEFA, la información generada mediante la monitorización online ayuda a respaldar las investigaciones sobre piratería organizada, al permitir la identificación de operadores, el mapeo de redes y la interrupción de los servicios subyacentes. Así, destaca que ya ha dado resultado, por ejemplo, en Latinoamérica, donde la acción de ACE resultó en el cierre de dominios clave de IPTV de FlujoTV y su infraestructura asociada, interrumpiendo un servicio de piratería operado desde Ecuador con cientos de miles de usuarios en todo el mundo.

Además, la UEFA señala que continúa reforzando su actividad de control online, como lo demuestra "el éxito de la orden de bloqueo dinámico que obtuvo recientemente en India". "Esta medida ha tenido un impacto significativo en sitios web de transmisión ilegal que llegan a millones de usuarios y se está perfeccionando y mejorando continuamente para maximizar su eficacia mediante la interrupción de alto impacto online", señaló el organismo.

El experto sénior en protección de contenidos de la UEFA, Diego Dabrio, resaltó que la UEFA "seguirá explorando diferentes enfoques para la protección de contenidos". "Tener impacto y desmantelar el ecosistema de la piratería de todas las maneras posibles es fundamental para nuestra misión de proteger los intereses de nuestra familia de socios de retransmisión", manifestó.

"Trabajar con ACE ha mejorado enormemente nuestras capacidades antipiratería, reforzando la combinación de una eficaz disrupción online con una aplicación selectiva de la ley sobre el terreno en territorios de todo el mundo", finalizó.